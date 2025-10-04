I posti più suggestivi dove praticare foliage d’autunno a Verona e dintorni.

Ci sono posti dove praticare foliage a Verona e dintorni diventa un tuffo nella natura incontaminata. L’autunno è la stagione che meglio racconta la poesia dei paesaggi italiani: le giornate ancora miti, la luce dorata che illumina i pomeriggi e i boschi che si trasformano in tavolozze di colori accesi. A Verona l’autunno aggiunge un fascino particolare. Le pietre antiche, i palazzi scaligeri e le piazze medievali diventano la cornice di una natura che, poco oltre le mura cittadine, esplode in sfumature di rosso, giallo, oro e rame.

Il fenomeno del foliage – termine inglese che indica lo spettacolo delle foglie che cambiano colore prima di cadere – è sempre più apprezzato anche in Italia. In molti scelgono di organizzare brevi gite o weekend a tema, seguendo itinerari che portano in parchi, colline e montagne capaci di regalare panorami mozzafiato. Verona, grazie alla sua posizione strategica tra la pianura veneta, le colline della Valpolicella e le montagne della Lessinia, è un punto di partenza privilegiato per scoprire i colori dell’autunno.

Non serve percorrere lunghe distanze: a pochi chilometri dal centro storico si aprono parchi secolari, giardini all’italiana, boschi di faggi e castagni, vigneti che si tingono di rosso e oro. Ogni luogo ha un carattere diverso: romantico e raccolto se si sceglie il Parco Giardino Giusti, spettacolare e selvaggio se si sale in Lessinia, conviviale e goloso se si abbina una passeggiata al foliage con una tappa in una cantina della Valpolicella o con una sagra dedicata alle castagne.

Questa guida vuole accompagnarvi tra i luoghi più suggestivi dove vivere l’esperienza del foliage a Verona e nei suoi dintorni, con consigli pratici per gite di un giorno, passeggiate panoramiche e soste enogastronomiche che rendono l’autunno una delle stagioni migliori per visitare questo territorio.

Parco Giardino Giusti: il foliage nel cuore della città.

A pochi minuti a piedi dal centro storico, questo giardino rinascimentale è una delle gemme meno conosciute dai turisti frettolosi. In autunno, tra cipressi, siepi geometriche e vialetti ombreggiati, gli alberi secolari tingono di oro e rosso il paesaggio. È un luogo ideale per chi cerca una passeggiata romantica senza uscire dalla città, con viste mozzafiato sui tetti veronesi dalla terrazza superiore.

Valpolicella: vigneti dorati e colline scenografiche.

La Valpolicella, celebre per i suoi vini – dall’Amarone al Ripasso – regala in autunno scenari che sembrano dipinti. I filari di vite diventano un mosaico di rosso, giallo e arancio, mentre i borghi storici come San Giorgio di Valpolicella offrono terrazze panoramiche perfette per scatti fotografici. Un’idea è abbinare la passeggiata nei vigneti a una visita in cantina, dove degustare i vini locali accompagnati da piatti della tradizione.

Lessinia: boschi infiammati di rosso e castagne profumate.

Salendo verso i Monti Lessini, il foliage raggiunge la sua massima intensità. I boschi di faggi e castagni si trasformano in un tripudio di colori. E i piccoli rifugi offrono ristoro con piatti di stagione: gnocchi di malga, minestre calde e soprattutto caldarroste. Tra i percorsi più amati spiccano quelli nella zona di Bosco Chiesanuova e Camposilvano. Ma anche la Val di Revolto, meno affollata e ricca di scorci suggestivi.

Parco delle Cascate di Molina: acqua e foglie in dialogo.

In Valpolicella si trova questo parco naturale che unisce la forza dell’acqua al fascino del foliage. I sentieri conducono a cascate, grotte e canyon, circondati da boschi che in autunno diventano spettacolari. È un luogo ideale per famiglie e amanti del trekking leggero, con percorsi di diversa difficoltà che permettono di godere dei colori della stagione in un contesto fiabesco.

Monte Baldo: il balcone sul Lago di Garda.

Chiamato “il Giardino d’Europa” per la sua biodiversità, il Monte Baldo è una meta perfetta anche in autunno. I boschi di faggi e betulle offrono panorami spettacolari che si aprono sul blu intenso del Garda, creando un contrasto unico. Da Malcesine parte la funivia panoramica che porta in quota. Un modo suggestivo per ammirare il foliage dall’alto e godersi una giornata di natura con viste indimenticabili.

Parco della Lessinia Orientale e Valle d’Illasi.

Meno conosciuta rispetto ad altre valli, la Valle d’Illasi è un luogo dove vigneti e boschi si alternano creando paesaggi di grande fascino. Qui si possono abbinare passeggiate tra le vigne che producono ottimi Soave e Recioto a visite culturali, come quella al Castello di Illasi, che domina la valle dall’alto. L’autunno regala un’atmosfera intima, perfetta per chi cerca percorsi meno battuti.

San Zeno di Montagna: il regno delle castagne.

Ai piedi del Monte Baldo, questo borgo è famoso per le sue sagre dedicate alle castagne, che richiamano visitatori da tutta la provincia. Le passeggiate nei boschi circostanti, con il foliage che colora i sentieri, si concludono spesso con degustazioni di piatti tipici a base di marroni locali. Un’esperienza che unisce natura e tradizione gastronomica.

Il foliage a Verona.

Verona e i suoi dintorni in autunno offrono un ventaglio di esperienze che vanno ben oltre il semplice turismo culturale. Dal centro storico ai boschi della Lessinia, dai vigneti della Valpolicella alle sponde del Garda, il foliage diventa il filo conduttore di un viaggio che celebra la natura, i sapori e la bellezza del territorio. Che si tratti di una passeggiata romantica, di un’escursione in famiglia o di un weekend all’insegna dell’enogastronomia, l’autunno veronese ha sempre un colore in più da regalare.