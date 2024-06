Rivestimenti e pavimenti a Padova: a chi rivolgersi per un lavoro di pregio

Chiunque desideri rinnovare la propria casa o creare il nido dei sogni dovrebbe prestare attenzione alla ditta padovana Violato Pavimenti e Arredo, che si distingue a Padova come fornitore di soluzioni contemporanee ed elementi di design. Dalle più classiche piastrelle di porcellana a materiali all’avanguardia, adatti a tutti gli stili e a tutte le tasche, sono proposti da questa azienda giovane e attenta alle esigenze dei clienti.

Materiali innovativi e sostenibili per i pavimenti a Padova

Chi cerca pavimenti a Padova, da Violato Pavimenti e Arredo, troverà soluzioni di design e di alta qualità. Fin dagli anni ‘60 l’azienda propone ai proprietari di case venete idee moderne, di ottima qualità e recentemente con un twist: molti materiali utilizzati sono sostenibili. Le resine, sempre apprezzate dagli amanti del design, e il grès che imita tutti i materiali più preziosi, senza richiedere le stesse attenzioni in fatto di manutenzione né le stesse cifre per l’acquisto e la posa, sono perfetti per rivestire i pavimenti di ambienti familiari o lavorativi. I rivestimenti in laminato oppure in carta da parati, ritornata in auge negli ultimi anni e rinnovata nella composizione per essere adatta anche a bagni e cucine, ricoprono invece le pareti per rinnovare l’aspetto di una stanza. Idrorepellente, antibatterica, antimuffa, la carta da parati di nuova generazione non ha nulla a che vedere con quella della nonna, anzi. Renderà moderna e di tendenza la stanza in cui è installata. Non mancano i marmi e i legni che donano alla casa un aspetto davvero raffinato,per chi vuole solo il meglio. Affidarsi ai professionisti di Violato vuol dire spaziare dalla tradizione all’innovazione, con un solo obiettivo in mente. Case funzionali e bellissime per clienti sempre più esigenti.

Le porte che uniscono i vari ambienti

A completare lo splendore di pavimenti e rivestimenti si aggiungono altri elementi dell’arredo domestico, capaci di attirare l’attenzione o di rimanere sobrie e quasi invisibili. Vetro, legno, laminato si mescolano in creazioni originali e confortevoli, porte a scomparsa e a scorrimento, veri e propri oggetti di design che raccontano il desiderio del bello. In casa, in ufficio e nei locali commerciali le porte di Violato arricchiscono le stanze e rendono funzionale l’unione tra diversi ambienti e il contatto tra interni ed esterni. Accanto alla bellezza estetica, sempre una perfetta funzionalità: non va dimenticato che le case sono fatte per essere vissute.

Una cucina su misura per ambienti di ogni tipo

Violato Pavimenti e Arredo realizza perfette combinazioni di pensili, piani di lavoro, elementi in muratura e materiali di facile manutenzione per cucine tailor-made. Così ogni spazio, da quello più angusto a quello più ampio, è usato in modo da favorire questa stanza così centrale nella vita domestica. Dallo studio dello spazio alla progettazione e alla scelta di ogni elemento (per colore, per materiale e per stile) i professionisti del design lavorano a stretto contatto con il cliente per dare a ogni famiglia la sua cucina dei sogni. Il luogo in cui la famiglia, gli amici e i conoscenti si riuniscono per creare nuovi ricordi diventa anche ambiente di design, che riflette la personalità dei proprietari.

Fare un salto allo showroom Violato per scoprire le novità

La famiglia Violato ha aperto uno showroom in cui scoprire tutto, ma proprio tutto, per acquistare o ristrutturare casa rendendola a misura delle proprie esigenze. Toccando con mano i materiali ed esaminando l’effetto estetico delle soluzioni proposte si possono trovare gli elementi più funzionali e adatti allo stile della dimora. Un team di professionisti accompagna nella scelta di ogni dettaglio, dalle maniglie della porta ai cassetti della cucina passando per il vero punto nevralgico di ogni casa: i pavimenti. Così anche i meno esperti in arredamento e ristrutturazioni hanno la certezza di fare scelte precise e vincenti.

Le piastrelle per il bagno e la cucina, i rivestimenti per pareti e pavimenti a Padova hanno un nome: Violato. Una famiglia che di generazione in generazione è stata capace di assecondare i gusti e le tendenze senza perdere il valore della qualità e della praticità. Oggi, con la generazione più giovane alla guida, Violato si scopre punto di riferimento per il Veneto e i dintorni, con centinaia di progetti realizzati ogni mese nelle case di Padova, Treviso, Venezia. Una consulenza per la prossima ristrutturazione è il modo migliore per avvicinarsi all’azienda e ammirarne il lavoro preciso e di qualità.

Visita il sito https://www.violatopavimentiearredo.it/.