Boom immobiliare in Veneto Arsenale 1104 commenta la crescita di domanda da parte degli acquirenti stranieri

Arsenale 1104, società specializzata nella gestione immobiliare veneta, rileva un forte aumento di interesse da parte degli acquirenti stranieri per gli immobili nel Veneto. Nonostante le sfide economiche di questo periodo, emergono importanti opportunità per il settore e per la regione.

Secondo i dati forniti dai portali immobiliari internazionali come Gate-away e Plum Guide, il Veneto continua ad essere una delle destinazioni più ambite per gli acquirenti stranieri in cerca di dimora o investimento immobiliare in Italia, con una particolare attenzione da parte di americani (22.78%), tedeschi (19.21%) e austriaci (5.6%). Tra le province più gettonate spiccano Venezia e Verona, soprattutto grazie al Lago di Garda, meta privilegiata di molti nordeuropei.

Arsenale 1104, operando su Venezia, Padova, Vicenza e Verona con oltre 60 immobili in gestione, ha un osservatorio privilegiato sul mercato immobiliare e turistico del Veneto.

La società, che proprio nelle scorse settimane ha festeggiato 8 anni di vita, ha osservato una riduzione dell’offerta immobiliare, che contrasta con una domanda in costante aumento, soprattutto nel settore turistico. Nonostante l’incremento dei tassi di interesse, infatti, le transazioni in questo settore hanno mantenuto in tutta Italia un livello significativo nel corso del 2023. Ciò sottolinea la considerazione ottenuta dagli immobili turistici come bene rifugio per salvaguardare il valore dei risparmi, confermandosi anche come un investimento remunerativo e a lungo termine.



“Dopo il periodo pandemico, il comparto degli immobili destinati al turismo sta vivendo un periodo davvero florido, segnato da un significativo incremento nelle transazioni di compravendita e affitti nel corso del 2023. Questo aumento straordinariamente positivo, nonostante la crescita dei tassi di interesse e le restrizioni finanziarie delle famiglie, indica che il settore immobiliare veneto rimane una scelta allettante per gli investitori, sia come eventuale residenza che come fonte di guadagno. A differenza del settore immobiliare tradizionale, il comparto delle residenze turistiche sta evidenziando una crescita particolarmente robusta” (Andrea Guarise, Amministratore Unico di Arsenale 1104).



Per gli acquirenti stranieri il mercato immobiliare italiano rimane una prospettiva vantaggiosa in termini di prezzi delle proprietà e costo della vita. Il crescente interesse da parte di questo segmento rimane un un’opportunità per ampliare il mercato del settore, in un momento in cui la domanda interna da parte delle famiglie italiane mostra una diminuzione. Tuttavia, la richiesta continua a superare l’offerta, che ha subito un calo di circa il 10% dalla metà del 2023, contribuendo alla crescita dei prezzi. Questo squilibrio rappresenta la sfida fondamentale dei prossimi tempi.



Queste conclusioni emergono dal rapporto dell’Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2023, condotto da Fimaa-Confcommercio in collaborazione con la società di consulenza Nomisma. Lo studio ha coinvolto 126 località marittime e 59 località di montagna e laghi.

“La redditività è legata soprattutto alla gestione dell’immobile e al livello di accoglienza dell’ospite. Aspetti che non si possono improvvisare e che noi, nonostante la nostra esperienza sul mercato dal 2016, continuiamo ad affrontare con impegno” conclude Guarise.



Arsenale 1104 s.r.l. è una società di gestione immobiliare specializzata nella gestione di immobili residenziali sul mercato degli affitti a breve e medio termine, e nell’ambito degli investimenti immobiliari. Operando dal 2016, gestisce appartamenti, palazzine residenziali e case vacanze a Venezia, Mestre, Padova, Colli Euganei, Vicenza e Verona.



