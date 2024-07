Anfibi militari: storia, evoluzione e modelli iconici

Gli anfibi militari sono un tipo di calzatura molto apprezzata non solo dai soldati, come è logico che sia, ma anche dalle persone comuni, da chi effettua escursioni o attività all’aperto, persino da chi vuole dotarsi di un’immagine marziale nella vita di tutti i giorni.



I motivi di ciò riguardano ovviamente l’estetica e la funzionalità degli anfibi militari, ma anche il bagaglio simbolico che li caratterizza, e che deriva a sua volta da una storia lunga e gloriosa.



Ne parliamo qui: forniremo una panoramica dell’evoluzione degli anfibi militari e presenteremo alcuni modelli iconici. Discuteremo del ruolo che giocano per l’abbigliamento civile. Infine, introdurremo gli anfibi da uomo proposti da Militaria, punto di riferimento online per chi cerca articoli di abbigliamento e accessori di stampo militare.

Anfibi militari: un po’ di storia

Le prime forme di anfibi militari, in grado dunque di sostituire i classici stivali, sono comparse a inizio Novecento.



Si sono diffuse però soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale, quando gli eserciti affrontavano trincee fangose e umide, necessitando calzature non solo impermeabili ma anche comode.



Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, gli anfibi militari sono diventati ancora più avanzati, e sono state dotate suole rinforzate e materiali resistenti all’acqua, ideali per operazioni in condizioni estreme.



Durante la Guerra del Vietnam, poi, hanno acquisito una certa fama gli “jungle boots”, ovvero anfibi dotati con fori di drenaggio e tomaie in tela per migliorare la ventilazione e prevenire infezioni. Oggi, gli anfibi moderni includono tecnologie avanzate come Gore-Tex e suole antiscivolo; offrono comfort e protezione di livello superiore ai soldati in qualsiasi ambiente operativo.

Anfibi militari: i modelli che hanno fatto la storia

Gli anfibi militari sono in auge da molto tempo, anche considerando il solo periodo “civile”, ovvero quello caratterizzato da un loro utilizzo da parte delle gente comune, in contesti non militari. Dunque, sono numerosi i modelli che hanno conquistato un posto d’onore nell’immaginario collettivo. Ecco i più iconici.

Model 1917 Trench Boot , in uso dai soldati statunitensi della Prima Guerra Mondiale. Progettati per resistere alle dure condizioni delle trincee, questi stivali erano robusti, impermeabili e dotati di suole rinforzate con metallo.

, in uso dai soldati statunitensi della Prima Guerra Mondiale. Progettati per resistere alle dure condizioni delle trincee, questi stivali erano robusti, impermeabili e dotati di suole rinforzate con metallo. M-1943 Combat Service Boots , in uso durante la Seconda Guerra Mondiale. Caratterizzati da una costruzione in pelle resistente e una suola rinforzata, questi stivali erano ideali per la fanteria, offrendo protezione e durabilità in varie condizioni operative.bi

, in uso durante la Seconda Guerra Mondiale. Caratterizzati da una costruzione in pelle resistente e una suola rinforzata, questi stivali erano ideali per la fanteria, offrendo protezione e durabilità in varie condizioni operative.bi Jungle Boots, adottati durante la Guerra del Vietnam. Realizzati in tela leggera e pelle con fori di drenaggio per eliminare l’acqua rapidamente, comprendevano una suola antiscivolo e tomaie traspiranti per prevenire infezioni in ambienti umidi e caldi.

Gli anfibi militari oggi: una risorsa per le attività outdoor e l’abbigliamento civile

Come già anticipato, e come risaputo, gli anfibi militari fanno parte anche dell’abbigliamento civile. I motivi sono numerosi. Ecco i principali.

Design carismatico. Il design funzionale ed esteticamente gradevole degli anfibi militari li ha resi popolari anche come elemento di moda. La loro versatilità permette di abbinarli a vari stili di abbigliamento, dal casual al più formale. Soprattutto, esprimono un’ideale di forza, persino di aggressività che vogliamo, che impatta sull’immagine percepita dal prossimo.

Il design funzionale ed esteticamente gradevole degli anfibi militari li ha resi popolari anche come elemento di moda. La loro versatilità permette di abbinarli a vari stili di abbigliamento, dal casual al più formale. Soprattutto, esprimono un’ideale di forza, persino di aggressività che vogliamo, che impatta sull’immagine percepita dal prossimo. Robustezza e durabilità . Gli anfibi militari sono costruiti per resistere a condizioni estreme, garantendo una lunga durata anche in uso civile. La loro robustezza li rende ideali per attività all’aperto e lavori pesanti.

. Gli anfibi militari sono costruiti per resistere a condizioni estreme, garantendo una lunga durata anche in uso civile. La loro robustezza li rende ideali per attività all’aperto e lavori pesanti. Comfort . Progettati per offrire supporto e comfort durante lunghe marce e operazioni militari, questi stivali sono apprezzati anche dai civili per le escursioni, il trekking e l’uso quotidiano, grazie alla loro capacità di prevenire affaticamento e lesioni.

. Progettati per offrire supporto e comfort durante lunghe marce e operazioni militari, questi stivali sono apprezzati anche dai civili per e l’uso quotidiano, grazie alla loro capacità di prevenire affaticamento e lesioni. Resistenza agli agenti atmosferici. Gli anfibi militari sono spesso impermeabili e resistenti alle intemperie, caratteristiche che li rendono perfetti per climi variabili e condizioni meteo avverse. Questa protezione aggiuntiva è apprezzata sia da chi lavora all’aperto sia da chi cerca calzature affidabili per l’uso quotidiano.

Come scegliere gli anfibi militari

Scegliere gli anfibi militari significa prendere in considerazione i propri obiettivi e gli usi che se ne intende fare.



Se lo scopo è indossare gli anfibi nella vita di tutti i giorni, per esprimere un’immagine di sé votata all’avventura e capace di esprimere forza, si dovrebbe puntare su modelli di grande valore estetico, ma non necessariamente funzionali.



Se invece lo scopo è indossare gli anfibi durante le escursioni e le attività all’aperto, o magari il softair, il consiglio è di puntare ai modelli magari meno appariscenti ma che spiccano per resistenza e comodità.



Modelli magari realmente in uso da militari. La domanda a questo punto sorge spontanea: dove trovarli? Il consiglio è di fare riferimento ai negozi che vendono articoli originali. Negozi come Militaria.it.



Attivo dal 1996, questo e-commerce è diventato il punto di riferimento per gli appassionati di accessori e abbigliamento militari. Buona parte dei suoi prodotti è realmente in uso presso le forze armate, anzi è frutto della normale e fisiologica attività di dismissione dei reparti logistici. Dunque, sulla qualità non ci possono essere dubbi. Il bello è che costano relativamente poco. Sullo sfondo, una politica delle consegne improntata sulla sicurezza e sulla rapidità.