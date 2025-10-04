Grezzana capitale degli alpini con il campionato di corsa a staffetta

Oltre 500 atleti da tutta Italia a Grezzana, e Verona resta in corsa per l’Adunata nazionale degli alpini del 2027.

Grezzana capitali degli alpini: oltre 500 atleti provenienti da ogni angolo d’Italia, da Aosta a Varese, dagli Abruzzi a Domodossola, sono attesi domani nel centro della Valpantena per il 47° Campionato nazionale di corsa a staffetta dell’Associazione Nazionale Alpini.

La competizione sportiva si terrà domenica, ma già da sabato il programma è fitto di appuntamenti. Alle 17.15 le Penne nere sfileranno per le vie del paese fino al Monumento ai caduti, dove si terranno l’alzabandiera e i saluti istituzionali. Qui arriverà anche il Tripode, partito dal Sacrario Militare e accompagnato per un tratto dal sindaco di Verona, Damiano Tommasi: con l’accensione della fiamma sarà ufficialmente inaugurato il Campionato.

In serata, alle 21, il Teatro Cinema Valpantena ospiterà la rassegna di cori alpini con il Coro sezionale dell’Ana Verona e il Coro La Sengia della Lessinia.

La giornata di sabato sarà inoltre segnata da un appuntamento di grande rilievo per l’Ana: la riunione operativa dei presidenti delle sezioni del Terzo Raggruppamento, occasione per ribadire il sostegno alla candidatura di Verona per l’Adunata nazionale del 2027. La decisione definitiva del Consiglio nazionale arriverà l’8 novembre, con Verona e Brescia a contendersi l’evento.

Parallelamente, a Sommacampagna, si svolge l’incontro annuale dei referenti del Centro studi nazionale dell’Ana, aperto ieri dal presidente nazionale Sebastiano Favero, per riflettere sulle prospettive dell’associazione.

La gara di staffetta.

Sul piano sportivo, la gara di staffetta entrerà nel vivo domenica mattina con il briefing tecnico alle 8.30 e le prime partenze fissate alle 9. Gli atleti si misureranno su un percorso di 8 chilometri immerso in boschi, oliveti e vigneti ai piedi della Lessinia. Le premiazioni si terranno alle 14.30, alla presenza delle autorità cittadine.

“È un onore per la nostra comunità ospitare il 47° Campionato nazionale – ha dichiarato il capogruppo degli Alpini di Grezzana, Renato Beghini – un evento che va oltre la sfida sportiva, celebrando valori di amicizia, solidarietà e amore per la nostra terra”.

Un concetto ribadito anche dal presidente dell’Ana Verona, Maurizio Trevisan: “Questo fine settimana conferma la centralità del nostro territorio nel mondo alpino. Non è solo una competizione, ma una vera e propria festa dei valori che ci uniscono”.