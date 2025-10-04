Villafranca, assalto nella notte al Postamat di Dossobuono, distrutto da un’esplosione.

Assalto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 al Postamat di Dossobuono, frazione di Villafranca di Verona: a darne notizia è lo stesso sindaco di Villafranca, Roberto Dall’Oca. Ignoti hanno preso di mira il Postamat di via Cavour, facendolo letteralmente andare in pezzi.

I danni sono visibili anche all’interno dell’ufficio postale, dove sono volati via pannelli e vetrate. Fortunatamente, sottolinea lo stesso sindaco, non ci sarebbero invece danni strutturali all’edificio. Nel frattempo sono scattate le ricerche per individuare gli autori del botto.