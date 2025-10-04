Via libera dalla giunta di Verona al progetto per l’adeguamento dell’ex scuola materna “M. Vincenti” nel quartiere S. Pio X.

La giunta del comune di Verona ha dato il via libera al progetto esecutivo per l’adeguamento funzionale dell’ex scuola materna “M. Vincenti” nel quartiere S. Pio X, a due passi da Porta Vescovo. L’edificio di proprietà del Comune, in via Luzzatti 2 è oggi inutilizzato. L’ex scuola sarà adeguata funzionalmente e trasformata in uno spazio che ospiterà realtà che offrono servizi destinati alla comunità.

A finanziare interamente i lavori, per un importo massimo di 135mila euro, sarà Fondazione Cariverona, che si occuperà dell’adeguamento degli spazi, dei servizi igienici, dell’installazione di un nuovo impianto elettrico, della climatizzazione e della realizzazione di un accesso carraio. Un intervento a costo zero per il Comune che restituisce valore a una voce del patrimonio comunale e allo stesso tempo offre un aiuto concreto al territorio.

“Abbiamo accolto con favore la disponibilità di Fondazione Cariverona di realizzare a propria cura e spese la rifunzionalizzazione dell’edificio per il miglior utilizzo a beneficio della collettività – dichiara la vicesindaca e assessora al Patrimonio, Barbara Bissoli – in un rapporto di sempre fattiva collaborazione orientata al bene comune”.