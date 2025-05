Grezzana, Vigili del Fuoco in azione: 9 vitelli nel dirupo, uno non ce la fa. Le FOTO.

Grezzana, 9 vitelli cadono in un dirupo: un intervento fuori dal comune per i Vigili del Fuoco di Verona, impegnati per oltre 24 ore nel recupero di questi animali caduti in un vaio impervio in località Valbusa.

I vitelli, finiti in una zona difficile da raggiungere e impossibilitati a risalire da soli, sono stati individuati già nella giornata di ieri. I pompieri, dopo aver raggiunto il punto in cui si trovavano, hanno iniziato a mettere in sicurezza l’area per permettere le operazioni di recupero in totale sicurezza.

Grazie all’intervento dell’elicottero del nucleo volo regionale, nella prima fase sono stati riportati in salvo 4 dei 9 vitelli. L’arrivo del buio ha però costretto a sospendere le operazioni, che sono riprese questa mattina 17 maggio, e si sono concluse nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, con il recupero degli altri 5 animali.

Purtroppo, uno dei vitelli non è sopravvissuto alla caduta. Gli altri 8, dopo un controllo veterinario, sono stati riconsegnati al proprietario in buone condizioni.

L’intervento ha richiesto uno sforzo considerevole da parte dei soccorritori, sia per le difficoltà del terreno che per la delicatezza dell’operazione.