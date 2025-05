Verona, giornata contro l’ipertensione: boom di screening gratuiti

Prevenzione al top: folla a Verona per i controlli gratuiti contro l’ipertensione.

Ottima affluenza il 17 maggio a Verona per la Giornata Mondiale contro l’Ipertensione arteriosa, e relativa campagna di screening gratuito rivolta ai cittadini. Organizzata da Federfarma Verona, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti, l’Associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e la SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa), l’iniziativa ha attirato l’interesse di numerosi residenti e turisti.

Circa un centinaio di persone si è sottoposto alla misurazione della pressione arteriosa e ha compilato un questionario per valutare il proprio rischio ipertensivo. L’obiettivo era sensibilizzare sull’importanza della prevenzione di una patologia spesso silenziosa ma pericolosa, che può portare a gravi conseguenze come ictus, infarto, aneurismi, danni ai reni e alla vista.

Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona, ha commentato con soddisfazione la buona partecipazione all’iniziativa: “La risposta della cittadinanza è stata positiva. In giornate come questa riusciamo a sensibilizzare le persone sull’importanza di controllare regolarmente la pressione”.