Risse e clienti pericolosi: il Questore stoppa il “Bar Stella” di Castagnaro per due settimane.

Troppi interventi delle forze dell’ordine, troppe risse e troppi clienti “noti” alle forze dell’ordine, per questo motivo il Questore di Verona ha deciso che il “Bar Stella” di Castagnaro dovrà abbassare le serrande per 15 giorni. Il provvedimento è stato notificato ieri mattina venerdì 16 maggio dalla Polizia di Stato.

Il locale era finito da tempo sotto osservazione. I controlli da parte dei Carabinieri si erano fatti sempre più frequenti, a causa dei numerosi episodi di violenza e disordine registrati al suo interno e nei dintorni. Litigi accesi, spesso alimentati dall’abuso di alcol, che hanno più volte richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Non solo: secondo quanto emerso dai controlli, il bar era diventato un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali, soprattutto per reati contro la persona e legati allo spaccio di droga. Una situazione che, stando al rapporto dei Carabinieri di Castagnaro, stava diventando sempre più preoccupante.

Il quadro tracciato ha convinto il Questore a firmare la sospensione temporanea della licenza per la somministrazione di cibi e bevande. Un gesto forte, motivato dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Se il provvedimento non verrà rispettato, scatteranno conseguenze immediate: lo sgombero del locale, i sigilli e le sanzioni previste per chi viola gli ordini dell’autorità. Nel frattempo, il “Bar Stella” resta chiuso.