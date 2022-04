Torna la grande rassegna Vinitaly and the city.

Verona torna a brindare con il Vinitaly, ma non solo dentro i padiglioni di Veronafiere. Palcoscenico esclusivo saranno infatti anche alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Piazza dei Signori, Loggia di Frà Giocondo, Torre dei Lamberti, Cortile Mercato Vecchio. Questi, solo per citarne alcuni, gli spazi che a partire da venerdì 8 aprile, per quattro giorni di eventi, tornano ad ospitare nel cuore della città scaligera, Vinitaly and the City – Into the wine, l’emozionante fuori salone del vino.

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, Verona si anima grazie ad un calendario ricco di degustazioni, masterclass, show cooking, spettacoli, musica, appuntamenti culturali, talk tematici, performance live, flashmob, concerti, dj set, percorsi e visite guidate.

Fino a lunedì 11 aprile il centro diventa un teatro all’aperto, con installazioni, scenografie tematiche e performance nei principali punti di interesse ed accesso alla città. Un’esperienza immersiva e coinvolgente dove il fiume, i monumenti, le Porte storiche e le torri, le Mura cittadine, la rete dei Musei Civici, le strade e le piazze, i negozi e le attività di ristorazione, diventeranno dei veri e propri punti di riferimento, per raccontare il vino in un bellissimo percorso tra degustazioni e spettacoli.

Fra le novità 2022, la sezione “Sparkling&Mixology”, allestita nel Cortile del Mercato Vecchio, che presenta al pubblico, in particolare ai giovani, una selezione di prestigiose bollicine italiane. Uno spazio speciale è stato riservato quest’anno anche ai musei cittadini, che entrano a pieno titolo nella programmazione degli eventi, con la proposta di esperienze di visita appositamente realizzate per l’evento. Tra queste: al Museo di Castelvecchio “Tra sacro e profano – il vino nell’Arte dal Medioevo al secolo dei Lumi”. E, ancora, al Museo Archeologico al Teatro Romano “I volti di Bacco: gli Antichi e il vino tra mito e archeologia”. La visita al Museo di Castelvecchio è prevista sabato 9 alle ore 16 e domenica 10 alle ore 11. La visita al Museo Archeologico al Teatro Romano è prevista per sabato 9 alle ore 11 e domenica 10 alle ore 16. La prenotazione è obbligatoria alla Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona – informazioni al link museicivici.comune.verona.it.

Vinitaly and the City, dall’8 all’11 aprile è accessibile, con orari dalle 17 a mezzanotte venerdì e lunedì, l’intera giornata dalle 11 a mezzanotte sabato e domenica.

Musica e spettacolo.

Nell’ampio programma di eventi, in particolare, è da segnalare l’allestimento al Cortile del Mercato Vecchio del palco principale dell’evento, che per quattro giorni, diventerà il punto centrale della manifestazione. Numerose le esibizioni in programma per tutto il lungo fine settimana. Elenco completo su https://www.vinitalyandthecity.com/.

Brindisi ad alta quota.

Una speciale e sempre apprezzata degustazione dall’alto sulla Torre dei Lamberti, che ospita per l’edizione 2022 una selezione di vini della Regione Marche, con cui si potrà brindare ammirando la spettacolare vista sulla città.

Percorsi guidati fra acqua e terra.

Fra le proposte l’iniziativa alla scoperta dell’Adige con “Fiume divino”, uno speciale percorso guidato sul fiume tra Castelvecchio, San Giorgio e la Dogana. Ancora, sarà proposta una passeggiata itinerante in costume nel segno di “Shakespeare and Wine”, in compagnia di Antonio e Cleopatra e di Petruccio e Caterina de La Bisbetica Domata, da Castelvecchio alle Regaste di San Zeno, di fronte la Basilica, in collaborazione con Casa Shakespeare. Infine “Un sorso di Verona”, in collaborazione con Assoguide Verona, che propone una camminata al tramonto per le vie della città, legata a un’antica e profonda passione per il vino.

Tutti gli eventi di piazza sono ad ingresso libero senza limitazioni. Le masterclass sono gratuite ma è prevista la prenotazione. Il biglietto per le degustazioni prevede 3 assaggi, tra token e mixology, al costo di 15 euro. Tutte le informazioni e il programma completo su https://www.vinitalyandthecity.com/.