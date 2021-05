Domenica 23 maggio si terrà sulla nostra provincia di Verona “Giornata in villa veneta”.

Le ville venete aprono i propri cancelli al pubblico, per una giornata all’aria aperta ma soprattutto di arte e cultura. Domenica 23 maggio, si terrà infatti “Giornata in villa veneta”, con visite guidate alla scoperta delle ville venete della nostra provincia di Verona e non solo. Ad aprire le porte alla cittadinanza, villa Cornaro, villa La Morosina, villino Morosini e villa Donà delle Rose a Santo Stefano di Zimella, villa Lavagnoli a san Gregorio di Veronella, villa Grimani a Pressana, villa Brà a Bonferraro, villa Pellegrini in località Romagnano di Valpantena e il castello di Bevilacqua.

Tutto questo è possibile grazie all’associazione Imprenditori per le ville venete, costituita da proprietari, imprenditori, appassionati, studiosi, ricercatori che vogliono valorizzare la civiltà delle Ville Venete. L’Associazione è senza scopo di lucro, è apolitica e apartitica; e possono essere soci tutti coloro maggiorenni che condividono lo spirito e gli ideali e intendono impegnarsi per il raggiungimento degli scopi sociali, senza distinzione di sesso, razza, idee, religione e nazione. L’associazione Imprenditori per le Ville Venete si riferisce alla zona del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. L’iscrizione all’associazione è aperta inoltre a chiunque possa essere motivato a diventare socio ordinario anche nelle province del Trentino Alto Adige, della Lombardia, della Emilia Romagna, inclusa l’attuale Repubblica di Slovenia e della Croazia; ossia laddove vi siano manufatti costruiti dalla nobiltà veneta fino al 1797.

Per vedere e conoscere il programma della “Giornata in villa veneta” clicca qui sotto.

