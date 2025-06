La Morblus Band porta il grande blues a Villa Albertini in Valpolicella per beneficenza.

Sabato 15 giugno la Valpolicella si trasforma in un crocevia di blues, rock e beneficenza grazie all’arrivo della leggendaria Morblus Band, capitanata dal carismatico chitarrista e cantante Roberto Morbioli.

Sul palco allestito nel parco di Villa Albertini ad Arbizzano, andrà in scena molto più di un concerto: sarà una vera celebrazione della musica black, un viaggio sonoro che toccherà le vette della tradizione blues americana e le atmosfere più vibranti del soul, del funky e del rock d’autore. In scaletta, brani originali della band e omaggi potenti a Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck, Gary Moore, B.B. King e altri mostri sacri.

Un concerto per fare del bene.

Oltre alla musica, la serata sarà anche occasione per sostenere tre associazioni del territorio impegnate nel sociale: Amici di Angal, il GALM – Gruppo animazione lesioni midollari e la Caritas parrocchiale di Negrar. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza, unendo così passione e solidarietà.

Info.

Villa Albertini, via San Francesco 20, Arbizzano di Negrar. Inizio concerto: ore 21. Biglietto: 15 euro (gratuito per l’accompagnatore di persone con disabilità). Posti in piedi. Area riservata per persone con disabilità.