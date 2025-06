Da Aquardens la sauna più grande del mondo: installazione da record, capace di ospitare fino a 300 persone in 180 metri quadrati.

Con la realizzazione della sauna più grande del mondo, il parco termale Aquardens apre ufficialmente una nuova fase della sua storia. Un’installazione da record, capace di ospitare fino a 300 persone in uno spazio scenografico da 180 metri quadrati, dotato di tecnologie avanzate, maxi ledwall, giochi di luce e spettacoli multisensoriali. Un progetto ambizioso che segna l’inizio di un maxi piano da 70 milioni di euro di investimenti previsti entro il 2029.

La struttura, chiamata “Sauna del Deserto”, è stata concepita ispirandosi alla tradizione nordica, ma con uno stile innovativo e pensato per un pubblico internazionale. Firmata dagli studi di progettazione Claudia Taiani e Giancarlo Marzorati, la sauna utilizza materiali naturali e raffinati: Hemlock per pareti e controsoffitti, Ayous per le panche. Uno spazio pensato non solo per il relax, ma anche per ospitare gli spettacoli aufguss dei più rinomati maestri di sauna.

L’apertura della maxi sauna coincide con un importante cambiamento nell’assetto societario: l’ingresso del fondo Eurazeo Real Estate nella compagine di Aquardens segna una svolta strategica, con l’obiettivo dichiarato di proiettare il brand nel panorama europeo e mondiale del wellness.

“Si chiude una fase incredibile – dichiara Flavio Zuliani, storico amministratore delegato – e se ne apre una nuova ancora più ambiziosa. Con Eurazeo avvieremo progetti che porteranno Aquardens a essere un punto di riferimento internazionale nel settore del benessere”.

Il futuro di Aquardens.

Oltre alla “Sauna del Deserto”, il piano di sviluppo prevede:

Nuove aree per famiglie e parco estivo : spazi pensati per bambini e ragazzi, per un’offerta più ampia e diversificata.

: spazi pensati per bambini e ragazzi, per un’offerta più ampia e diversificata. Zone relax e saune dedicate agli adulti , in linea con la filosofia wellness della struttura.

, in linea con la filosofia wellness della struttura. Un hotel integrato nel complesso, per trasformare l’esperienza termale in un vero soggiorno prolungato.

nel complesso, per trasformare l’esperienza termale in un vero soggiorno prolungato. Sostenibilità energetica, con due nuovi impianti fotovoltaici e ampliamento dei parcheggi.

Riccardo Abello, nuovo presidente del CdA, sottolinea: “Aquardens rappresenta un investimento ideale per la strategia di Eurazeo. È già un’eccellenza italiana nel settore esperienziale e ha tutte le carte in regola per diventare un polo europeo del benessere”. L’inaugurazione della sauna da Guinness apre un calendario di eventi speciali rivolti al pubblico, ai media e agli operatori del settore.