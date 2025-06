Bogdan Dobrica e Veronica Mitrofan: sono loro i due fidanzati vittime del terribile incidente sulla Gardesana a Malcesine.

Sono Bogdan Dobrica, 42enne di origini rumene, residente a Brenzone, e Veronica Mitrofan, moldava, 44 anni, di Malcesine, i due fidanzati vittime del terribile incidente avvenuto la scorsa notte a Malcesine, in località Cassone, sulla Gardesana, di fronte al campeggio Panorama.

I due, secondo quanto ricostruito, poco prima di mezzanotte in sella al loro scooter si sono scontrati frontalmente con un furgone guidato da un uomo di 41 anni, di Vicenza. Non sono al momento ancora chiare le cause che hanno portato al drammatico scontro. Tra le ipotesi anche quella di un colpo di sonno dell’autista del furgone. Lo schianto, terribile, non ha purtroppo dato scampo alla coppia.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi, vigili del fuoco e ambulanze del Suem 118, i due sono morti sul colpo. Al vaglio dei carabinieri di Caprino la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte dei due fidanzati.