Conto alla rovescia per la Sagra di San Marco a Valgatara

Sagra di San Marco a Valgatara: tradizione e musica animano l’inizio dell’estate in Valpolicella.

La tradizione torna a scaldare l’inizio estate della Valpolicella con la Sagra di San Marco a Valgatara, in programma dal 12 al 15 giugno agli impianti sportivi di via Appenhiem. L’evento è in collaborazione con la Proloco di Marano di Valpolicella.

Quattro serate di festa con stand gastronomici, concerti dal vivo, animazione per bambini e momenti di comunità, per un evento che richiama ogni anno centinaia di persone da tutto il territorio.

Si parte giovedì 12 giugno alle 20 con l’apertura degli stand e, a seguire, il rock energico degli Amnesia Rock Band.

Venerdì 13 giugno spazio al talento locale con il FestiValpoRock, che vedrà sul palco Wonderbombs, Baggio’s Band, The Dots, Bastard Cheese e Voodooflower.

Il sabato sera è dedicato al ballo liscio e all’animazione dell’Orchestra Mirko Bellutti, mentre la giornata di domenica 15 si apre alle 11 con la Santa Messa comunitaria, occasione speciale per festeggiare anche i 50 anni della Casa Famiglia Anziani “Maria Brunetta”. Nel pomeriggio, giochi e spettacolo per bambini con il Clown Fiorellino, prima del gran finale: stand aperti e show musicale con la Lambda 80’s Band.