Roberto Bolle all’Arena di Verona con un “friend” speciale

Roberto Bolle and Friends 2025: Diodato ospite speciale all’Arena di Verona.

Tutto pronto per “Roberto Bolle and Friends”: l’edizione 2025, in programma all’Arena di Verona martedì 22 e mercoledì 23 luglio, avrà un ospite speciale, Antonio Diodato, per una performance dal vivo accanto al celebre étoile.

La partecipazione di Diodato non è solo un’ospitata: è l’incontro tra due linguaggi artistici, tra corpo e voce, tra gesto e parola. Se Roberto Bolle è abituato a intrecciare i confini tra danza classica e contemporanea, questa volta sceglie di aprire lo spazio del Gala a una collaborazione inedita con un musicista, in uno dei luoghi simbolo della grande arte performativa italiana.

Non è la prima volta che i due artisti si incrociano: Diodato fu ospite nel 2021 del programma televisivo “Danza con Me”, lasciando il segno con un’apparizione delicata e sorprendente. Ma in Arena sarà tutta un’altra storia.

Prodotto da Fondazione Arena di Verona e Artedanza, lo spettacolo promette ancora una volta di unire i grandi nomi della danza internazionale con visioni artistiche nuove, aperte al confronto tra le arti. I biglietti sono disponibili su arena.it, alla biglietteria dell’Arena e su Ticketone. Previste riduzioni per gli spettatori under 30 e over 65.