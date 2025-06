Wrestling mania in Veneto: Il “Legends of Wrestling Tour” porta a Bovolone i grandi del ring.

È ufficiale: il “Legends of Wrestling Tour” farà tappa in Veneto il 5 luglio per un’unica data al Palazzetto Le Muse di Bovolone in provincia di Verona. L’evento, promosso dalla Europa Wrestling Empire, promette una serata spettacolare che riporterà in scena le leggende che hanno fatto la storia del wrestling mondiale.

Tra i protagonisti della serata, nomi di assoluto rilievo internazionale. Sarà presente Kurt Angle, medaglia d’oro olimpica e volto simbolo della Wwe, accanto al carismatico Alberto Del Rio, al leggendario Chavo Guerrero e all’iconico Rhyno, noto per il suo stile hardcore. A completare il cast delle stelle ci saranno Super Crazy, storico lottatore dell’ECW, e Eugene, intrattenitore amatissimo dai fan per il suo personaggio imprevedibile.

Accanto alle superstar, il pubblico potrà assistere anche ai match adrenalinici dei migliori talenti europei e italiani, tra cui Red Scorpion, El Dinamico e Italian Dream, protagonisti della scena indipendente continentale.

Verona sale sul ring con Jhonny Puttini.

Non mancherà una forte rappresentanza locale: a dirigere gli incontri, infatti, ci sarà anche Jhonny Puttini, arbitro veronese di livello internazionale, già noto nella scena europea per la sua lunga esperienza. Puttini condividerà il ring con una vera leggenda del settore, Mike Chioda, ex arbitro della Wwe, in un connubio che rende ancora più speciale la presenza scaligera all’interno dell’evento.

Gimmick-Fest: la fiera dedicata ai fan.

A precedere lo show, spazio anche per i fan più appassionati grazie al Gimmick-Fest, una fiera tematica che offrirà la possibilità di incontrare da vicino i wrestler, ottenere autografi, porre domande e acquistare merchandising esclusivo.