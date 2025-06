Fate e incantesimi: a Garda torna la festa più magica del lago

Draghi, mercato fantasy e Cosplay: a Garda è tutto pronto per la Festa delle Fate.

Dal 20 al 22 giugno il lungolago Regina Adelaide di Garda si trasformerà in un universo parallelo: torna La Festa delle Fate, per gli appassionati di fantasy e spiritualità. Un evento che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta Italia. L’edizione 2025 ruoterà attorno a un tema affascinante e universale: il Tempo, inteso come elemento magico e misterioso da esplorare.

Viaggio nel Tempo interiore.

Il filo conduttore di questa edizione sarà la percezione personale del tempo. I visitatori saranno guidati in un percorso sensoriale e simbolico per riflettere su come vivono il tempo nella loro quotidianità, come lo interpretano e come possono armonizzarlo con il fluire dell’universo. Sarà possibile partecipare a un’esperienza immersiva, progettata per risvegliare una nuova consapevolezza temporale, tra percezione soggettiva e connessione cosmica.

Il mercato delle meraviglie.

Durante la manifestazione, il lungolago ospiterà un mercato fantasy. Gli stand saranno animati da artigiani, autori e artisti che proporranno oggetti incantati: fate e draghi in resina, cristalli, lanterne di cera, incensi, candele, libri tematici e manufatti unici. Non mancheranno saltimbanchi, spettacoli itineranti e laboratori creativi per bambini e adulti.

Esperienze tra spiritualità e spettacolo.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle attività spirituali e olistiche. Si potrà partecipare a sessioni di lettura dei tarocchi, esplorare i concetti di Karma e vite passate, ricevere trattamenti energetici per il benessere di corpo e mente. Tra i momenti più suggestivi, spiccano il tradizionale rito del matrimonio elfico, l’accensione del fuoco sacro e gli spettacoli serali che ogni anno incantano il pubblico.

Domenica il grande contest Cosplay.

L’evento culminerà domenica 22 giugno con il Contest Cosplay, dedicato a grandi e piccoli. I partecipanti potranno vestire i panni dei loro personaggi preferiti da fumetti, manga, film e videogiochi. I migliori costumi saranno immortalati da fotografi professionisti, in una delle cornici più suggestive del Lago di Garda.

Ingresso gratuito e amici a quattro zampe benvenuti.

Come da tradizione, l’ingresso è gratuito e la manifestazione sarà pet friendly, accogliendo anche i visitatori accompagnati da animali domestici.