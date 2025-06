Materiali intelligenti e riqualificazione edilizia: così si muove l’innovazione nel settore delle costruzioni

L’edilizia sta attraversando una fase di profondo cambiamento, spinta dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale e di rispondere alle nuove esigenze abitative. In questo scenario, la vera innovazione non nasce solo dall’introduzione di nuovi materiali, ma dalla capacità di integrare competenze, visione e ricerca per offrire soluzioni concrete e durature alle sfide del settore. È proprio su questo terreno che si muove l’ingegner Aldo Kocani, partner di AMA Totalproof Srl e di Residenze Totalproof, la cui esperienza ha portato a sviluppare un approccio che coniuga sostenibilità, tecnologia e collaborazione multidisciplinare.

In tutta Italia, da nord a sud, si moltiplicano i cantieri che puntano a trasformare edifici obsoleti in abitazioni efficienti, sicure e rispettose dell’ambiente. Se fino a pochi anni fa la riqualificazione edilizia era spesso sinonimo di interventi superficiali o legati a incentivi temporanei, oggi stanno emergendo esperienze che fanno della qualità tecnica e della sostenibilità una vera priorità. Alcuni operatori stanno sperimentando soluzioni che vanno oltre il semplice aggiornamento energetico, promuovendo una rigenerazione urbana capace di incidere positivamente sul territorio e sulla vita delle persone.

Tra queste realtà si distingue il modello promosso dall’ingegner Aldo Kocani, che si caratterizza per la capacità di coinvolgere ingegneri, architetti, artigiani e partner industriali in un percorso condiviso di ricerca e sviluppo. «L’innovazione vera nasce dal dialogo tra competenze diverse e dall’ascolto dei bisogni reali dei territori» sottolinea Kocani, che ha fatto della contaminazione tra saperi il fulcro della sua attività. Questo metodo ha permesso di affrontare in modo sistemico la riqualificazione di edifici esistenti, puntando non solo all’efficienza energetica, ma anche alla durabilità, alla riduzione della manutenzione e al miglioramento del comfort abitativo.

I progetti “Residenze Totalproof” rappresentano un esempio concreto di questa strategia: qui la rigenerazione urbana si traduce in interventi mirati, dove materiali intelligenti, sistemi passivi e tecnologie digitali vengono integrati per trasformare immobili energivori in residenze moderne e sostenibili. Ogni cantiere diventa così un laboratorio di innovazione, in cui la ricerca si traduce in soluzioni pratiche, certificate anche grazie alla collaborazione con università e centri di ricerca.

Il lavoro di Kocani e del suo team dimostra che è possibile coniugare attenzione all’ambiente, qualità tecnica e sviluppo territoriale. «Il nostro obiettivo è creare valore condiviso, anticipando le esigenze future e offrendo modelli replicabili di rigenerazione urbana» conclude Kocani. La combinazione di visione, ascolto e capacità di fare rete ha dato vita a un percorso che sta contribuendo a ridefinire i confini dell’edilizia sostenibile in Italia e non solo.

Per informazioni sui progetti “Residenze Totalproof” già realizzati e in corso d’opera, è possibile visitare il sito: https://www.residenzetotalproof.it/