L’emozione di “West Side Story” arriva al Teatro Romano con la regia di Piparo.

Dopo il successo al Teatro Sistina di Roma, il musical “West Side Story”, nella versione firmata da Massimo Romeo Piparo, fa tappa al Teatro Romano di Verona sabato 4 ottobre per una serata all’insegna del grande spettacolo dal vivo. L’adattamento italiano del celebre musical, ispirato al “Romeo e Giulietta” shakespeariano e ambientato nella New York degli anni ’50, arriva in tour nelle arene archeologiche più suggestive d’Italia.

Con oltre 30 artisti in scena, una grande orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello e la regia di Piparo, “West Side Story” si conferma un musical kolossal. Nel ruolo di Tony ci sarà Luca Gaudiano, vincitore di Sanremo Giovani 2021 e volto noto del programma Rai “Tale e Quale Show”, mentre a interpretare Maria sarà Natalia Scarpolini, già protagonista del musical “Cats”.

La produzione è firmata PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina. Sul palco si alterneranno musiche immortali di Leonard Bernstein come Maria, Tonight, America e Somewhere, accompagnate dalle coreografie di Billy Mitchell, scenografie di Ricardo Sanchez Cuerda e costumi di Cecilia Betona.

“La forza di questo musical – spiega Piparo – è nella sua attualità: parla d’amore e conflitti culturali in un contesto segnato da immigrazione e intolleranza. È un’opera che, a distanza di quasi 70 anni dalla sua nascita, continua a parlare alle nuove generazioni”.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Eventi Verona Srl. I biglietti sono disponibili su TicketOne, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.