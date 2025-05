Cinque serate, cinque ospiti top: Villa Venier accende il “Palco” di Sommacampagna.

Villa Venier a Sommacampagna, torna nelle serate estive con cinque appuntamenti che portano sul palco nomi di spicco. La rassegna, curata da Box Office Live in collaborazione con il Comune, prenderà vita nel Parco della Villa.

Gianluca Gotto apre la rassegna il 27 giugno.

Ad inaugurare il festival sarà Gianluca Gotto, scrittore e viaggiatore spirituale amatissimo sui social, con il talk “Le tre vie del ben-essere”. Un incontro dedicato all’Ayurveda e alla crescita personale, in cui il pubblico sarà protagonista grazie a un momento di confronto aperto.

Il fenomeno Edoardo Prati il 9 luglio.

Classe 2004 e già star del pensiero critico sui social, Edoardo Prati sarà protagonista della seconda serata con “Come è profondo il mare”, spettacolo che fonde poesia, filosofia e letteratura. Con un linguaggio accessibile e appassionato, Prati accompagna il pubblico in un percorso emotivo che parte da Omero e approda alla poesia moderna, con il mare come metafora della conoscenza.

Il “prof più amato del web” Vincenzo Schettini il 18 luglio.

Conosciuto per il suo progetto “La fisica che ci piace”, Vincenzo Schettini porterà in scena “La fisica della musica”, un’esplosione di scienza, ritmo e passione. Musicista e docente, Schettini racconta come dietro ogni nota si nascondano leggi fisiche sorprendenti. L’obiettivo? Rendere la fisica non solo comprensibile, ma addirittura divertente.

Gli irriverenti Oblivion il 23 luglio.

La quarta serata sarà dominata dal talento comico-musicale degli Oblivion, maestri della parodia teatrale. In “Oblivion Collection” porteranno in scena il meglio del loro repertorio: dai Queen a Morandi, dai Promessi Sposi a Sanremo, con la solita ironia dissacrante e una precisione vocale impeccabile. Un mix irresistibile di musica, satira e improvvisazione.

Gran finale con Michele Bravi il 24 luglio

A chiudere il ciclo sarà Michele Bravi, tra le voci più intense della nuova canzone d’autore italiana. Il suo Sottovoce Tour 2025 farà tappa proprio a Sommacampagna, con un live che unirà musica, narrazione e intimità. Bravi presenterà anche il suo progetto “Lo ricordo io per te”, un’opera multimediale che fonde musica, libro e cinema, con la partecipazione di Lino Banfi.