Blitz della Polizia Locale sui bus di Verona: passeggeri controllati a tappeto, due trovati con coltello e punteruolo.

Verona, maxi controlli sui bus: ieri mercoledì 14 maggio, la Polizia Locale di Verona, in collaborazione con Atv, ha effettuato un’ampia operazione di sicurezza a bordo di 54 autobus urbani ed extraurbani. L’attività, pianificata su disposizione del comandante Luigi Altamura, rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I numeri confermano l’ampiezza dell’intervento: 1.525 passeggeri controllati, 157 multe elevate per mancanza del biglietto e 46 pagamenti immediati per un totale di 2.368 euro. Due persone – un cittadino italiano e uno tunisino – sono state denunciate perché trovate in possesso di un coltello e di un punteruolo rompighiaccio. Entrambi erano in evidente stato di alterazione alcolica.

Le zone interessate dai controlli hanno incluso i principali nodi del trasporto cittadino: piazzale XXV Aprile, Porta Vescovo, Veronetta, piazza Bra e corso Castelvecchio. Sotto osservazione anche diverse linee di autobus – tra cui le 11, 12, 13, 144, 138, 139, 110, 51, 61, 21, 23 e 24 – sia in entrata che in uscita dalla città.

In campo una squadra composta da venti operatori tra agenti del Reparto Territoriale, verificatori ATV e personale delle agenzie di sicurezza privata CSA e Civis. Fondamentale anche il supporto delle telecamere di videosorveglianza a bordo dei bus e di quelle cittadine, coordinate dalla centrale operativa di lungadige Galtarossa.

L’attenzione resterà alta anche nei prossimi giorni, in particolare sulle linee dove sono stati segnalati episodi di bullismo e spaccio, in zone critiche come Veronetta e Porta Vescovo.