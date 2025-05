Festa a Isola Rizza nel fine settimana: dal 5 al 8 giugno torna la Fiera di Campagna Amica e della Costata organizzata da Coldiretti.

Grande festa a Isola Rizza nel fine settimana: dal 5 al 8 giugno torna la Fiera di Campagna Amica e della Costata organizzata dalla Coldiretti in collaborazione con l’amministrazione comunale. Quest’anno, poi, la festa è particolarmente sentita dal momento che la sezione locale dell’organizzazione agricola celebra l’ottantesimo anniversario dalla sua fondazione.

“Si tratta di un traguardo prestigioso che testimonia l’impegno, la passione e la dedizione di generazioni di agricoltori al servizio del territorio e della comunità”, il commento del presidente Coldiretti di Isola Rizza, Giacomo Beltrame, che è anche vice presidente della federazione provinciale.

La celebrazione degli 80 anni avrà inizio giovedì 5 giugno alle ore 18 nell’Auditorium comunale in via Marconi, 187 a Isola Rizza. Durante l’incontro, si ripercorreranno i momenti salienti della storia della Sezione comunale e saranno consegnate le targhe d’onore ai presidenti passati e presenti che si sono susseguiti in questo territorio, esempi viventi dei valori fondanti di Coldiretti: solidarietà, laboriosità e amore per la terra.

“Sarà un momento di riconoscimento, di memoria e di festa, aperto a tutta la cittadinanza, alle famiglie e, in particolare, agli associati Coldiretti”, ha specificato Beltrame.

Al termine della cerimonia, si terrà l’inaugurazione della 18^ Fiera di Campagna Amica e della Costata di Isola Rizza che riserverà molti momenti di svago per grandi e piccoli, compresa la possibilità di degustare la costata di scottona cotta alla brace proveniente dagli allevamenti del territorio, divenuta ormai l’emblema della Fiera di Isola Rizza.