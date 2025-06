Il tragico schianto di Vigasio: chi era la giovanissima vittima

E’ Daniele Ornelli, 22 anni, residente a Verona nel quartiere di Santa Lucia, la vittima del tragico incidente di Vigasio.

È Daniele Ornelli, 22 anni, residente a Verona nel quartiere di Santa Lucia, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 31 maggio, in via Trevenzuolo, a Vigasio, la strada che conduce a Trevenzuolo.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, era alla guida di una Fiat Bravo, e si è scontrato frontalmente con un Suv Volkswagen Tuareg che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo: entrambe le vetture sono finite fuori strada, terminando la corsa in un campo adiacente la carreggiata. L’auto del 22enne è finita in un canale d’irrigazione colmo d’acqua.

Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare pinze idrauliche e divaricatori per estrarre il corpo dall’abitacolo, per Daniele Ornelli non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

A bordo del Suv si trovava una coppia di 53enni, residenti in provincia di Mantova. La donna è stata elitrasportata all’ospedale di Borgo Trento, mentre l’uomo è stato condotto in ambulanza a Villafranca. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.