Torna “Narrazioni”, la rassegna estiva di Mozzecane: il programma

A luglio torna anche quest’anno “Narrazioni”, l’ormai tradizionale rassegna estiva del Comune di Mozzecane: ecco il programma.

Torna a luglio “Narr.azioni”, la rassegna estiva del Comune di Mozzecane, giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Realizzata in collaborazione con Box Office Verona e il circuito teatrale regionale Arteven, il programma 2025 propone un cartellone ricco e di alto profilo artistico, annoverando tra i suoi appuntamenti concerti esclusivi, tra cui l’intenso omaggio musicale firmato da Paola Turci e Gino Castaldo alle grandi protagoniste della canzone italiana, e progetti speciali, come quello del comico Greg, che con la sua band rivisiterà classici doo-wop e rock and roll senza tempo, nella loro unica data in Veneto dell’estate.

Quattro gli appuntamenti, due a luglio, uno ad agosto ed uno a settembre, con alcuni dei migliori artisti del panorama teatrale e musicale nazionale. Ad inaugurare la rassegna, nella suggestiva cornice verde di Villa Ciresola, saranno Paola Turci e Gino Castaldo, in programma giovedì 3 luglio, per proseguire poi con Greg & The Frigidaires, giovedì 31 luglio, Giobbe Covatta, martedì 5 agosto, e Gek Tessaro, che chiuderà il cartellone lunedì 8 settembre.

IL PROGRAMMA.

PAOLA TURCI E GINO CASTALDO – 3 LUGLIO ORE 21.30.

La rivoluzione delle donne

Ad aprire la sesta edizione di “Narr.azioni” sul palco di Villa Ciresola, dopo l’acclamato successo del loro ultimo tour, saranno Paola Turci e Gino Castaldo, che tornano sul palco con un racconto intenso e appassionato dedicato alle figure femminili che hanno cambiato la musica italiana. Voci e identità fuori dagli schemi, capaci di anticipare, con scelte artistiche audaci e anticonformiste, le istanze di emancipazione di intere generazioni. Da Mina a Milva, da Patty Pravo a Caterina Caselli, passando per Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e molte altre: donne che hanno espresso, ciascuna a suo modo, un’idea di libertà e indipendenza. Tra narrazioni evocative, filmati d’epoca e interpretazioni live, uno spettacolo a due voci che celebra la forza trasformativa dell’arte femminile e il suo impatto profondo sulla cultura e sulla società contemporanea.

Evento inserito nel cartellone di “Venerazioni”, la rassegna al femminile di Box Office Live

UNICA DATA IN VENETO

GREG & THE FRIGIDAIRES – 31 LUGLIO ORE 21.30.

Il secondo appuntamento sarà con un vertiginoso tuffo negli anni ’50 e ’60 con il travolgente progetto musicale ideato dal celebre volto del duo comico Lilo&Greg, Claudio “Greg” Gregori, insieme a Luca Majnardi. Armonie vocali, ritmi swinganti e un’incontenibile ironia per un concerto che celebra l’era del rock and roll e del doo wop con una marcia in più: classici intramontabili, brani originali e irriverenti riletture in italiano di hits senza tempo. Sul palco una band affiatata, capace di mescolare virtuosismo e divertimento, jazz e cabaret, in un viaggio che attraversa due indimenticabili decenni di musica, dai Diamonds ai Cleftones, passando per i Beach Boys, i Platters, i Cadillacs e molti altri. Un live di deflagrante energia, dallo stile irresistibilmente vintage, tutto da ballare.

UNICA DATA IN VENETO

GIOBBE COVATTA – 5 AGOSTO ORE 21.30.

Scoop! Donna Sapiens

Dopo anni di successi teatrali e televisivi, uno dei comici più apprezzati di sempre torna in scena con il suo spettacolo cult, che ribalta con arguzia e irriverenza i luoghi comuni sul rapporto tra i sessi. Tra incursioni nella storia, nella medicina e nella sociologia, il comico napoletano costruisce un’esilarante arringa in difesa della superiorità femminile, smascherando debolezze e contraddizioni dell’universo maschile. Interviste impossibili, dialoghi surreali e personaggi al limite dell’assurdo danno vita ad un racconto spassoso e pungente, capace di far riflettere ridendo senza sosta. Tra dissacrazione e poesia, un omaggio finale alla forza e alla bellezza femminile chiude il sipario su una messinscena lucida, brillante e sorprendentemente attuale.

GEK TESSARO – 8 SETTEMBRE ORE 21.00.

Pinocchio

Il grande classico della letteratura italiana rivive attraverso il tratto inconfondibile e la voce irriverente di Gek Tessaro. Con l’ausilio di una lavagna luminosa e di tecniche diverse, dall’acrilico al collage, dall’acquarello alla sabbia, la storia del burattino di legno più celebre di sempre prende forma e vita articolandosi in scenografie bizzarre e sorprendenti, animate dall’attiva interazione con il pubblico. Un gioco poetico fatto di figure d’ombra, sagome in movimento, suoni e colori, dove il disegno dal vivo si fonde alla musica per restituire tutta la magia e l’incanto di una delle fiabe più amate di tutti i tempi. Uno spettacolo unico, ricco di suggestioni e spunti di riflessione, capace di stupire i bambini di oggi e meravigliare quelli di ieri.

UNICA DATA IN VENETO

Con oltre 4000 presenze nelle scorse edizioni e un programma che intreccia musica, teatro e arti visive in una cornice carica di suggestione, “Narr.azioni” si conferma tra gli appuntamenti culturali più originali e seguiti dell’estate veronese.