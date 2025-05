Ulss 9, Roberta Joppi a capo del Dipartimento del Farmaco

L’Ulss 9 Scaligera ha confermato Roberta Joppi come direttore del Dipartimento Funzionale Transmurale del Farmaco.

Il direttore generale dell’Ulssm9 Scaligera, Patrizia Benini, ha confermato Roberta Joppi (già facente funzione) come direttore titolare del Dipartimento Funzionale Transmurale del Farmaco.

Laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’Università di Milano nel 1989, dove si è specializzata in Farmacia Ospedaliera e ha conseguito un Master in Metodologie delle Revisioni Sistematiche, Roberta Joppi ha lavorato all’Agenzia provinciale per l’Ambiente e le Farmacie comunali di Bolzano; come Farmacista dir. I° liv. alla Farmacia ospedaliera dell’Asl di Bolzano, dell’ospedale di Rovigo e dell’Azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Da settembre 2000 lavora all’allora Asl di Verona; dal 2011 è Responsabile della Unità Operativa Semplice Ricerca Clinica e Valutazione Farmaci; e da luglio 2022 è Direttore Unità Operativa Complessa Assistenza Farmaceutica Territoriale dell’Azienda Ulss 9.

Da gennaio 2024 è stata nominata Coordinatore facente funzioni del Dipartimento Funzionale Transmurale del Farmaco, incarico confermato quest’anno, come titolare, dall’attuale direzione.

Inoltre, da luglio 2019 è Responsabile della Segreteria della Commissione Tecnica Regionale sui Farmaci della Regione del Veneto e dal 2000 è “Visiting Scientist” all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Negri di Milano, con pubblicazioni su riviste internazionali. Collabora poi con diversi gruppi internazionali attivi nella valutazione delle tecnologie sanitarie e dell’appropriatezza prescrittiva, nonché nell’informazione indipendente.

“L’attività svolta nel 2024”.

“Il Dipartimento Funzionale Transmurale del farmaco – spiega – coordina l’Uoc Assistenza Farmaceutica Territoriale, le Uoc Farmacia ospedaliera degli Ospedali di Legnago e Villafranca, nonché l’Uos Dipartimentale Farmacia Ospedaliera del polo ospedaliero di San Bonifacio. Nel 2024 ha gestito un budget complessivo per farmaci di 221.215.357 di euro (+ 8,7% rispetto al 2023) e di 50.084.181 (+ 3,9% al 2023) per dispositivi medici”.

“Per questa nomina e per la fiducia accordatami – continua Joppi – voglio ringraziare il direttore generale, estendendo il mio grazie a tutto il personale del Dipartimento per il supporto, la dedizione e la professionalità. Con questi ringraziamenti vorrei evidenziare le principali attività che abbiamo svolto nel 2024: l’attivazione della Commissione Aziendale per l’Appropriatezza Prescrittiva; il supporto nell’utilizzo appropriato dei farmaci presso le Residenze Sanitarie Assistenziali; la Farmaco Vigilanza e la Dispositivo Vigilanza; la gestione della continuità terapeutica Ospedale-Territorio; il supporto dato agli sperimentatori dell’Ulss 9; la gestione della Commissione per la valutazione di farmaci utilizzati per indicazioni non registrate; e l’informazione indipendente sui farmaci, attraverso la rivista Infofarma, con i webinar destinati ai Medici di Medicina Generale”.