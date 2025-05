Festa della Repubblica, apertura straordinaria per i musei di Verona

Apertura straordinaria per i musei civici di Verona in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica.

In occasione della Festa della Repubblica è stata programmata l’apertura straordinaria di tutti i musei e monumenti civici lunedì 2 giugno. Un’opportunità in più offerta a cittadini e turisti per gustare in città un lungo fine settimana di visite alla scoperta delle tante bellezze artistiche e culturali di Verona.

Si consiglia vivamente l’acquisto dei biglietti online sul sito museiverona.com, che consente di prenotare anche l’orario d’ingresso. É possibile acquistare il biglietto anche nelle biglietterie dei musei (ad eccezione della Casa di Giulietta e del Museo Lapidario Maffeiano, dove non è presente la biglietteria in loco).

Sul sito dei musei civici sono disponibili tutte le informazioni, incluso il riepilogo delle mostre. Tra queste segnaliamo: al museo di Castelvecchio, FASCISMO RESISTENZA LIBERTÀ. Verona 1943-1945; alla Gam: Soundborders di Jacopo Mazzonelli; CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA; Passioni e visioni: percorsi dalla storia della GAM. Al museo Archeologico del Teatro Romano, Un gladiatore dal Colosseo a Verona.