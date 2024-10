Hostaria Verona, edizione straordinaria per i dieci anni di storia

Nel weekend a Verona la decima edizione di Hostaria Verona: tutte le novità di quest’anno.

Edizione straordinaria per i dieci anni di storia: nel weekend torna Hostaria Verona, il festival del vino e dei sapori. Quest’anno dedicata all’artista veronese Walter Chiari nel centesimo anniversario della nascita. Tra conferme e diverse novità, l’appuntamento è per il prossimo fine settimana nelle piazze e vie del centro storico, un percorso enogastronomico che abbraccia la cultura e il sociale per una manifestazione che supera i confini dei wine lovers e si apre a un pubblico più vasto.

Le novità di quest’anno.

Tra le novità 2024 la nuova ‘mappa’ dei luoghi del Festival. Il centro storico scaligero, infatti, sarà ‘ridisegnato’ per l’occasione. Ma anche uno speciale annullo postale, l’arrivo dei grandi atleti olimpici e paralimpici, la tradizionale consegna del Premio Paiasso, la Dedica a un veronese speciale, una mission solidale a sostegno delle sfide dell’indimenticabile Sammy Basso.

Un programma di oltre 50 appuntamenti racchiusi in 72 ore di Festival che ripercorreranno la storia di Hostaria. Gli stand apriranno venerdì dalle ore 18 alle 23, sabato dalle ore 11 alle 21 e domenica dalle ore 11 alle 20 (le casse chiudono un’ora prima). Sabato sera seguirà l’happening collaterale ‘Dopo Festival Aperol Spritz’ fino a mezzanotte nell’area Vip Energy (Cortile del Tribunale).

“La pluralità delle proposte contenute nel programma fanno di Hostaria un festival non solo per addetti ai lavori ma aperto a tutta la cittadinanza – afferma l’assessore al Commercio e Attività produttive Italo Sandrini -. Mi complimento con gli organizzatori per un cartellone sempre più ricco di appuntamenti ed eventi che fanno del festival un’occasione di arricchimento per tutti”.

Presenti in conferenza stampa il presidente dell’associazione culturale Hostaria Alessandro Medici con Enrico Garnero, per il Consorzio Monte Veronesa la direttrice Paola Giagulli e Andrea Magro, esperto del Comune in ambito sportivo.

La dedica a Walter Chiari.

“Prosegue la tradizione di dedicare il festival a veronesi eccellenti – ha aggiunto Garnero-. Quest’anno la scelta è ricaduta sull’attore veronese Walter Chiari, di cui nel 2024 cade il centesimo anniversario della nascita. Uno degli attori più brillanti del Novecento che molti veronesi non sanno sia nato qui”.

“Per volontà del sindaco Damiano Tommasi, lo sport quest’anno sarà grande protagonista degli eventi speciali di Hostaria- ha spiegato Andrea Magro-. Un appuntamento con alcuni dei più importanti atleti italiani che ci hanno fatto emozionare alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi e che di fatto aprirà le porte ai Giochi invernali del 2026 di cui Verona sarà grande protagonista”.