Al Camploy un concerto di Natale per l’Avis di Verona

Avis Verona, concerto di Natale al Camploy.

L’Avis comunale di Verona ha organizzato “Si Fa Musical & Circus”, un concerto di Natale tenuto dalla Sifa Band mercoledì 20 dicembre alle 21 al teatro Camploy in collaborazione con il Gruppo Avis rionale Madonna di Campagna – San Michele Extra e con il patrocinio del Comune di Verona. La serata, ad ingresso libero, vedrà i circa trenta allievi della scuola Associazione Culturale Si Fa Musica esibirsi in un repertorio con brani swing, rock, pop internazionale e italiano. Presentatore della serata sarà Nicolò Brenzoni, con la partecipazione del Bifido.

L’evento è stato presentato in sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore al Decentramento Federico Benini, il presidente Avis Comunale di Verona OdV Giovanni Zamboni, il vice-capogruppo Avis Gruppo Rionale Madonna di Campagna – San Michele Extra Daniele Perbellini, il consigliere Avis Comunale di Verona OdV Elia Biasi, il presidente Associazione Culturale “SI-FA Musica” Paolo Vincenzi con il vicepresidente Edoardo Gomiero.

“Orgogliosi di questo evento”.

“Siamo contenti e orgogliosi come amministrazione di aver patrocinato questo evento – commenta l’assessore Federico Benini -. Ci congratuliamo con Avis per le attività che quotidianamente svolge nel nostro territorio”. “Quando ci sono i giovani noi siamo sempre presenti – ha detto Giovanni Zamboni -. Sarà una serata rivolta a tutti nella quale ci faremo gli auguri di Natale ascoltando buona musica”.

“Sarà un evento bellissimo e sicuramente coinvolgente – aggiunge Daniele Perbellini – con ospiti importanti che parteciperanno gratuitamente per l’Avis, dimostrando grande sensibilità”. “Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa – spiega Elia Biasi – un modo diverso per ringraziare tutti i nostri donatori sul territorio di Verona, ma anche per reclutarne di nuovi”. “Grazie alla collaborazione con Avis – ha dichiarato Paolo Vincenzi – potremo abbinare un’attività ricreativa come la musica ad un gesto nobile come la donazione del sangue”.