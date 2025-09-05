Dalla Valpolicella al Salento, la famiglia Tommasi acquisisce due gioiello del vino pugliese, le cantine di Claudio Quarta.
Nuova importante operazione per la famiglia Tommasi, storica realtà vitivinicola della Valpolicella, che rafforza la propria presenza nel Sud Italia. Con l’acquisizione di Tenuta Eméra a Lizzano (Taranto) e Cantina Moros a Guagnano (Lecce), eredità dell’imprenditore pugliese Claudio Quarta, il gruppo raggiunge un patrimonio complessivo di oltre 800 ettari di vigneti in tutta Italia.
Già attiva in Puglia dal 2012 con Masseria Surani a Manduria, la famiglia Tommasi consolida ora la propria posizione nel Salento, dove nascerà anche una nuova cantina di vinificazione e imbottigliamento. Un tassello che si aggiunge al mosaico di ospitalità ed enoturismo che unisce Verona, Montalcino, il Vulture in Basilicata e, più di recente, l’Etna in Sicilia.
Il passaggio di testimone da Claudio Quarta, che si ritira dall’attività iniziata nel 2005, avviene in continuità: la figlia Alessandra continuerà infatti a collaborare al progetto, garantendo legame e radici locali. Con questa operazione, la visione “mediterranea” della famiglia Tommasi prende forma compiuta, intrecciando tre territori simbolo del Sud – Salento, Vulture ed Etna – in dialogo con le origini veronesi della storica azienda di Pedemonte.