L’Arena pronta per i Tim Music Awards: cast stellare, tutti i nomi

Cast stellare all’Arena di Verona per la 19esima edizione dei Tim Music Awards, diretta su Rai1 venerdì 12 e sabato 13 settembre.

L’Arena di Verona è pronta a trasformarsi ancora una volta nel tempio della musica italiana: venerdì 12 e sabato 13 settembre torna la 19esima edizione dei Tim Music Awards, lo show con un cast stellare che celebra i successi discografici e live degli ultimi dodici mesi. L’evento sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai1 e condotto dalla coppia ormai consolidata formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme per la quattordicesima volta sul palcoscenico scaligero.

Un cast senza precedenti.

Sul palco dell’Arena si alterneranno alcuni tra i nomi più amati e trasversali della musica italiana: Achille Lauro, Alfa, Annalisa, Antonello Venditti, Astro, Bresh, Brunori Sas, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini, Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, Nayt, Nerissima Serpe, Papa V & Fritu, Olly, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rose Villain, Salmo, Tananai, The Kolors, Umberto Tozzi.

Non mancheranno momenti di comicità grazie alla partecipazione speciale di Andrea Pucci ed Enrico Brignano.

I premi.

I Tim Music Awards premieranno le hit e gli album certificati Oro, Platino e Multiplatino da FIMI/NielsenIQ, oltre ai singoli più ascoltati e scaricati. Ampio spazio anche ai grandi tour live, celebrati con le certificazioni SIAE: Oro per oltre 100mila spettatori, Platino per oltre 200mila e Diamante per chi ha superato le 300mila presenze. Previsti infine premi speciali dedicati a chi ha lasciato un segno profondo nella musica e nello spettacolo italiano.