Un’autocisterna con 30mila litri di gasolio e benzina si è rovesciata in un campo a Quaderni di Villafranca.

Paura a Quaderni di Villafranca nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 settembre, quando un’autocisterna piena di carburante, benzina e gasolio, si è rovesciata nel fossato a bordo strada. Erano infatti da poco passate le 15 del giorno quando i vgili del fuoco sono intervenuti a Villafranca di Verona per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato che trasportava carburanti.

A seguito di una fuoriuscita di strada, il mezzo pesante si è rovesciato di lato finendo nel campo adiacente la carreggiata in via Morandini in località Quaderni. Le squadre intervenute hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autocisterna, che trasportava 25mila litri di gasolio e 4mila di benzina. Durante le prime operazioni è stato anche necessario tamponare una perdita di gasolio dalla cisterna, salvaguardando la sicurezza degli operatori e l’ambiente.

Il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) ha provveduto, mediante speciali pompe, a trasferire gli infiammabili in un altro autoarticolato fatto giungere sul luogo. Le operazioni di completa messa in sicurezza e di recupero del mezzo incidentato sono terminate dopo mezzanotte.

Sul posto anche personale Arpav per rilievi di competenza.