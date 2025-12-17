Riello torna italiana, annunciata l’acquisizione da parte di Ariston

Ariston Group ha annunciato l’acquisizione del 100% di Riello Group.

La legnaghese Riello torna italiana: Ariston Group ha annunciato l’acquisizione del 100% di Riello Group, storico operatore del settore del riscaldamento e della combustione, per un Enterprise Value di 289 milioni di euro. Riello entrerà quindi nel perimetro del gruppo mantenendo i marchi Riello e Beretta, che continueranno a operare sui mercati italiani e internazionali.

L’operazione è finanziata interamente con fondi propri di Ariston Group. Il completamento è previsto entro la fine del primo semestre 2026, subordinato alle consuete condizioni di closing.

Con l’acquisizione, Ariston integrerà tutte le principali strutture industriali di Riello, inclusi gli stabilimenti produttivi in Italia, Polonia e Cina, il sito nordamericano di assemblaggio e testing e i centri di ricerca e sviluppo in Lombardia e Veneto. Circa 1.150 dipendenti entreranno a far parte del gruppo.

Urso: “Riello torna in mani italiane”.

“Il Gruppo Riello, indiscusso protagonista dell’industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L’acquisizione da parte di Ariston Group chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico”: è questo il commento del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

