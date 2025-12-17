Joe Bastianich e Federica Pellegrini premiano il ristorante con i bigoli più “Foodish” di Verona.

Foodish incorona “I Morosetti” di Verona: Joe Bastianich e Federica Pellegrini premiano il ristorante di Michele Zanichelli. La tradizione gastronomica veronese sale sul gradino più alto del podio televisivo nazionale. Nella puntata del programma Foodish andata in onda martedì 16 dicembre in prima serata su TV8, il ristorante I Morosetti si è aggiudicato la vittoria, superando la concorrenza di altri tre locali cittadini in una sfida all’ultimo sapore dedicata ai bigoli.

Una sfida tra tradizione e innovazione Il format, condotto dall’imprenditore della ristorazione Joe Bastianich, ha visto come ospite d’eccezione Federica Pellegrini, icona del nuoto e profonda conoscitrice della città scaligera. Il cuore della competizione si è focalizzato su uno dei piatti simbolo del territorio: i bigoli. Il ristorante di Michele Zanichelli in via Marconi, nel pieno centro storico, ha convinto i giudici con una proposta capace di unire la memoria storica a una sensibilità contemporanea: bigoli con acciughe e crescione, variante dei classici bigoli con le sarde.

Il successo di una realtà giovane.

Per il titolare, il ventinovenne Michele Zanichelli, si tratta di un traguardo straordinario per un’attività nata solo un anno e mezzo fa. “È stata un’esperienza bellissima e una sorpresa già essere stati selezionati sulla base delle recensioni e delle foto del nostro ristorante”, ha raccontato il ristoratore, sottolineando il clima sereno e coinvolgente vissuto durante le registrazioni. Oltre al titolo, il locale si è aggiudicato un premio in denaro e attrezzature professionali.

La filosofia de “I Morosetti”.

La vittoria a Foodish premia una visione imprenditoriale radicata nel rispetto delle materie prime e dell’accoglienza familiare. Nonostante la giovane età della gestione, il ristorante è riuscito a farsi notare per una cucina che non si limita alla nostalgia del passato, ma trasforma le ricette della memoria in un racconto gastronomico attuale. Questo riconoscimento rappresenta per il team un forte stimolo a proseguire nel percorso di valorizzazione della cucina legata al territorio veronese.