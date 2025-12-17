Verona, soccorso veterinario h24: ecco il numero da chiamare

Ambulanze veterinarie a Verona: operativo il nuovo servizio di pronto intervento h24.

Soccorso animale h24: a Verona e provincia è attivo il servizio di pronto intervento con le ambulanze veterinarie. Una rete di sicurezza sempre attiva per i nostri “amici a quattro zampe” e non solo. Ora la provincia di Verona può contare su un nuovo e fondamentale servizio di pubblica utilità: il pronto intervento h24 della Federazione Ambulanze Veterinarie Italia.

Un servizio capillare e senza sosta.

La novità principale riguarda l’estensione territoriale e temporale del servizio. La Federazione ha infatti reso operativo il presidio su tutto il territorio provinciale, garantendo assistenza 24 ore su 24. Un supporto vitale per i proprietari di animali che si trovano ad affrontare situazioni di emergenza in orari notturni o in zone meno servite da cliniche private.

Dagli animali domestici ai concorsi ippici.

Il campo di intervento della Federazione è vasto e copre diverse necessità.

Primo soccorso veterinario: assistenza immediata sia per piccoli animali domestici che per grandi animali.

Trasporto protetto: trasferimento in sicurezza degli animali presso le strutture veterinarie competenti.

Recupero grandi animali: un servizio specializzato per animali in difficoltà che richiedono mezzi e competenze specifiche.

Presidio e autostrade: la presenza delle ambulanze è prevista durante manifestazioni, concorsi ippici e per il servizio autostradale, garantendo una copertura a 360 gradi.

Come chiedere aiuto.

Per attivare il servizio di pronto intervento, la Federazione ha messo a disposizione un numero dedicato, attivo in ogni momento del giorno e della notte: 331 4824724.