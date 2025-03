Prowein, Consorzio Valpolicella: “La Germania è il primo mercato dell’Amarone”

La destinazione dei vini della Valpolicella: “La Germania è il primo mercato europeo con l’Amarone in prima fila”.

Nuova tappa di promozione internazionale per il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella che, dal 16 al 18 marzo, parteciperà a Prowein (Hall 15, stand D56). Questo nell’ambito del programma “Quality Heritage of Europe”. A Dusseldorf saranno 26 le aziende partecipanti – di cui 16 allo stand della collettiva e 10 al tasting desk istituzionale -, che avranno il compito di rappresentare i vini della denominazione, con l’Amarone in prima fila.



“La Germania è il quinto mercato di sbocco a livello globale e primo mercato europeo di destinazione dei vini della Valpolicella – commenta il presidente del Consorzio, Christian Marchesini –. Una piazza in cui l’Amarone continua a trainare le vendite con uno share a valore del 9%, seguito dal Valpolicella Doc e Valpolicella Ripasso. In questo momento di ridefinizione della geografia degli eventi fieristici promozionali, le aziende della Valpolicella continuano a scommettere anche sulla fiera tedesca“.



In programma, nel corso della rassegna, due workshop tematici sui vini della Valpolicella in abbinamento alle diverse stagionature del Parmigiano Reggiano (partner del progetto), e un evento fuori salone (lunedì 17 marzo) con un aperitivo tutto italiano con i vini della denominazione, abbinati a finger food a base di Parmigiano Reggiano.