Mumford & Sons in Italia: il ritorno live all’Arena di Verona

Dopo 10 anni il grande ritorno live all’Arena di Verona dei Mumford & Sons.

A dieci anni dal loro concerto evento all’Arena di Verona, i Mumford & Sons sono pronti a tornare nell’anfiteatro scaligero. Dopo un’assenza di sei anni dalle scene italiane, la band che ha ridefinito il panorama folk-rock mondiale torna per uno spettacolo live il 7 luglio 2025.

Formati nel 2007 a Londra, i Mumford & Sons sono diventati un simbolo di un nuovo approccio alla musica folk, mescolando suoni tradizionali con l’energia del rock e dando vita a un sound unico e inconfondibile.

Il gruppo è composto da Marcus Mumford (voce, chitarra, batteria), Ben Lovett (tastiere, cori), Winston Marshall (chitarra, banjo, dobro) e Ted Dwane (basso, contrabbasso). Il nome della band è ispirato proprio al cognome del leader e frontman, Marcus Mumford.

Nel corso della loro carriera, i Mumford & Sons hanno fatto la storia della musica mondiale con album che hanno segnato un’epoca, come Sigh No More, Babel e Wilder Mind.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare non solo i loro grandi successi del passato, ma anche per immergersi nelle nuove sonorità proposte dal loro ultimo album, Rushmere. I biglietti saranno disponibili su Live Nation a partire dalle ore 10 di giovedì 20 marzo.