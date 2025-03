Verona continua a vincere al 10eLotto: centrato un “8 doppio Oro”

10eLotto, centrato a San Pietro in Cariano un “8 doppio Oro”: il fortunato vincitore si intasca 20mila euro.

Verona baciata ancora dalla fortuna: a San Pietro in Cariano in Valpolicella, un fortunato giocatore ha centrato un 8 Doppio Oro, e porta a casa 20mila euro. Un’altra vincita della stessa cifra è stata realizzata a Pieve di Cadore (Belluno) con un 9, mentre a Venezia un giocatore ha incassato 9mila euro grazie a un 3. Nell’ultima estrazione del 10eLotto, il Veneto ha visto vincite complessive per 49mila euro.

Il 10eLotto continua così a regalare soddisfazioni agli appassionati: l’ultimo concorso ha distribuito 29,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi erogati dall’inizio del 2025 a oltre 809,5 milioni di euro.