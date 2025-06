Prestiti più leggeri a Verona: tassi in calo e richieste in aumento

Verona, il mercato dei prestiti riprende fiato: tassi in discesa e boom per la cessione del quinto.

Buone notizie per chi a Verona e in Veneto ha bisogno di un prestito: i tassi d’interesse sui finanziamenti personali stanno scendendo. Dopo mesi di attesa, anche il mercato dei prestiti comincia a beneficiare degli otto tagli dei tassi d’interesse decisi dalla Banca Centrale Europea a partire da giugno 2024.

Secondo l’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, a maggio 2025 il tasso annuo effettivo globale (TAEG) medio dei prestiti personali in Veneto è calato dello 0,7% rispetto a un anno fa, passando dall’8,93% all’8,20%. Il calo è ancora più evidente nelle cessioni del quinto per dipendenti privati, dove il tasso è sceso dal 7,38% al 6,47%.

A Verona si chiede liquidità, cala l’importo medio.

Nel secondo trimestre del 2025, in Veneto il motivo principale per richiedere un prestito personale è stato la liquidità (33,1% delle domande), seguita dall’acquisto di auto usate (20,3%) e dal consolidamento debiti (18,9%). In calo l’importo medio richiesto, che si attesta ora a 11.900 euro, contro i 13mila euro del trimestre precedente. Stabile invece la durata media dei finanziamenti: circa 5 anni e 5 mesi.

Cresce anche l’età media dei richiedenti, che passa da 44 anni e 4 mesi a 44 anni e 7 mesi.

Cessione del quinto: boom tra i dipendenti privati.

Sempre più veronesi scelgono la cessione del quinto, soprattutto tra i lavoratori del settore privato, che rappresentano quasi il 60% delle richieste in regione. Seguono i pensionati (21,9%) e i dipendenti pubblici (21,2%). L’importo medio richiesto è salito a 21.600 euro, con punte di 24.800 euro tra i dipendenti pubblici.

La durata media dei finanziamenti con cessione del quinto rimane stabile: 8 anni e 3 mesi.