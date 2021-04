Peschiera, il 9 aprile apre un negozio interamente dedicato alla bici.

Un negozio di articoli per lo sport interamente dedicato all’universo della bicicletta. L’appuntamento è per il 9 aprile quando Sportler aprirà a Peschiera del Garda, in località Mandella, con affaccio sulla ciclabile Mantova-Peschiera, il suo primo negozio totalmente dedicato alla bici. L’obiettivo, in un anno come questo, è quello di rispondere nel migliore dei modi a una tendenza che vede gli amanti delle due ruote crescere in maniera costante.

L’apertura a Peschiera del Garda va a sommarsi agli altri 26 punti vendita Sportler presenti in Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Tirolo. Un’iniziativa che coniuga la volontà di investire sempre più nel settore bike da parte di Sportler, un’azienda a conduzione familiare, che si impegna sempre più attivamente nel tema delle nuove forme di mobilità che si stanno affermando in tutto il paese. La mobilità sostenibile, infatti, è il futuro della mobilità delle aree urbane e non solo.

Basta vedere i numeri: nel periodo 2013-2018, quando il boom del settore cicloturistico aveva fatto segnare una crescita esponenziale, aveva visto segnare un aumento pari al +41% in cinque anni. Il rapporto “Cicloturismo e cicloturisti” in Italia realizzato da Isnart-Unioncamere e Legambiente, presentato in occasione del Bike Summit 2019, sottolineava una cospicua e crescente presenza di viaggiatori in bicicletta nel nostro Paese, confermata dai dati riguardanti il 2020.

Gli elementi raccolti ed elaborati dagli stessi organi hanno evidenziato un trend simile per il settore e, se si considerano i brevi soggiorni autunnali, il numero di turisti italiani che hanno scelto di esplorare l’Italia pedalando è salito a +26% rispetto all’anno precedente. La bicicletta si sta dimostrando un valido candidato per superare l’emergenza del Covid-19 e i dati raccolti nel rapporto 2020 di Isnart-Unioncamere e Legambiente evidenziano come gli italiani abbiano scelto di fruire delle bellezze del nostro territorio pedalando.

