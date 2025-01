Imprese veronesi in crescita: +331 nel 2024, ma le chiusure accelerano

Crescono le imprese veronesi : +331 nel 2024, le aperture sono in aumento ma le chiusure accelerano.

Per le imprese veronesi aumentano le aperture, ma le chiusure accelerano: nel 2024, nella provincia di Verona sono state registrate 91.333 imprese attive. Questo dato mostra un saldo positivo tra nuove aperture e chiusure, ma con un ritmo di crescita più lento rispetto all’anno precedente.

Durante l’anno, sono nate 5.346 nuove imprese, mentre 5.015 hanno chiuso volontariamente, portando a un saldo di +331 attività. Questo numero è la metà di quello del 2023, nonostante un leggero aumento delle iscrizioni (+1,1%). Le chiusure sono cresciute in modo significativo (+8,6%), evidenziando le difficoltà che molte aziende devono affrontare.

Chi cresce e chi soffre.

Il saldo positivo si deve soprattutto alle società di capitale (come le Srl), che hanno guadagnato 790 nuove imprese. Al contrario, le imprese individuali e le società di persone, più piccole e meno strutturate, hanno registrato un calo rispettivamente del -0,45% e del -1,46%.

Le imprese artigiane, che rappresentano una parte importante del tessuto economico locale, sono rimaste stabili, con un leggero aumento di +73 unità su un totale di 23.278.

Le parole della Camera di Commercio.

Giuseppe Riello, Presidente della Camera di Commercio di Verona, ha commentato: “Anche se il 2024 si è chiuso con un saldo positivo, il contesto globale sta mettendo a dura prova le imprese. Nonostante le nuove aperture in crescita, il numero elevato di chiusure, soprattutto di piccole attività, è preoccupante. Dobbiamo intensificare gli sforzi per sostenere queste realtà fondamentali per il nostro territorio”.

I settori principali a Verona.

Il settore dei servizi si conferma il più importante, con 27.316 imprese (29,9% del totale), inclusi oltre 6.700 operatori in alloggio, ristorazione e turismo. Seguono.