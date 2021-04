Il punto di Luca Zaia sulle vaccinazioni in Veneto.

Problema trasporti: Luca Zaia nel corso del punto stampa di oggi, a Marghera, è tornato sull’impossibilità di organizzare i trasporti dal 26 aprile, quando apriranno tutte le scuole con didattica in presenza al 100 per cento. “Abbiamo 2400 mezzi in strada, che fanno 27mila corse al giorno. Ne abbiamo aggiunti 500 dai privati, e. assunto 130 persone, quando le scuole erano aperte con il 50 per cento in dad. Ora servirebbero mille autobus in più: non ci sono”, ha detto Zaia.

Quali soluzioni quindi? “Le scuole si devono riaprire, non ci piove – ha aggiunto Zaia -. Come fare allora? Un’ipotesi potrebbe essere quella di aumentare la presenza a scuola, ma senza arrivare al 100 per cento. Oppure si potrebbe rendere facoltativa la didattica in presenza: decidono i genitori se mandare a scuola i propri figli. Lo proporremo al governo nell’incontro del pomeriggio”.

Altro nodo da risolvere quello dei ristoratori che non hanno plateatico esterno, e che quindi non potrebbero aprire il loro locale: “Anche questa è una cosa da risolvere. Ottimismo invece per la questione vaccinazioni: “Se tutto va bene dal 29 aprile, con le forniture previste, potremo farne 40 mila al giorno, In due o tre settimane possiamo vaccinare tutti gli over 70”.

Pass vaccinale: “Non c’è dubbio che sia discriminatorio. Ma per potersi muovere diventa necessario, inutile nascondersi. Sarà un documento unico dove ci sarà scritto che è stata eseguita la vaccinazione come avviene in alcuni paesi per cui è richiesta la vaccinazione, diventerà una cosa normale. Vedremo cosa decideranno”.

Il bollettino del coronavirus in Veneto.

I positivi al coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore sono 930 su 17.781 tamponi, con un’incidenza del 5,23%. Sono 402mila da inizio pandemia i contagiati, 25.455 gli attuali. I ricoverati totali sono 1.728 (-31), 1.481 in area non critica (-14), -17 in terapia intensiva. Decessi +28 nelle ultime 24 ore.

(Visited 1 times, 47 visits today)