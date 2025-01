Prende a pugni l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: 37enne arrestato

Violenza a Verona: incontra l’ex compagna e la prende a pugni nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato un 37enne.

È stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona per violazione del divieto di comunicazione e di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati il 37enne marocchino che lunedì sera, noncurante della misura cautelare a cui era sottoposto dallo scorso agosto, ha incontrato l’ex compagna e poi l’ha aggredita.

È accaduto lunedì sera, intorno alle 21.30, in via Gerardo. A dare l’allarme è stata una residente in zona, che ha contattato la Centrale Operativa della Questura dopo aver sentito le urla, provenienti dalla strada, di una donna che chiedeva aiuto. Dopo aver aperto il cancello condominiale per consentirle di rifugiarsi al suo interno, la residente che ha dato l’allarme è subito scesa per vedere che cosa stesse accadendo e ha trovato la vittima nascosta dietro a una siepe, estremamente impaurita. L’aggressore, invece, si trovava all’esterno e chiedeva con insistenza di poter entrare all’interno del giardino condominiale per poter raggiungere l’ex compagna.

L’ex compagna colpita con due pugni.

Agli agenti delle Volanti la vittima ha riferito di aver incontrato in serata l’ex compagno, che aveva denunciato in più occasioni negli ultimi mesi per le violenze e aggressioni subite nel corso della loro relazione. L’uomo l’avrebbe poi seguita fino in via Gerardo dove, al culmine di una lite, l’avrebbe colpita con due pugni al volto. La donna a quel punto avrebbe tentato di scappare chiedendo aiuto e suonando i campanelli delle abitazioni nel tentativo di cercare rifugio all’interno di qualche condominio.

Nel corso degli accertamenti è subito emerso che l’uomo, dallo scorso agosto, era gravato dalla misura del divieto di comunicazione e di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati e che, pertanto, avrebbe dovuto mantenersi a 500 metri di distanza dalla donna. Il trentasettenne è stato, pertanto, arrestato per la violazione della misura.

Martedì mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Vigasio.