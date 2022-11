Da Verona ai mercatini di Natale di Trentino, Tirolo e Monaco in treno

I collegamenti in treno da Verona per i mercatini di Natale di Trento, Bolzano, Innsbruck, Monaco.

La stagione dei mercatini di Natale è una tradizione di cui non si può fare a meno: da Verona si possono raggiungere il Trentino, l’Alto Adige e il Tirolo con i treni DB-ÖBB EuroCity. Il viaggio comincia da Trento e Rovereto, per toccare Bolzano e Bressanone e arrivare oltralpe a Innsbruck e Monaco di Baviera, un percorso che se prenotato in anticipo assicura anche buone tariffe ed un’esperienza perfetta per chi viaggia con amici o con tutta la famiglia.

Trento – dal 19 novembre all’8 gennaio.

Due sono i mercatini di Natale che si svolgono nella città di Trento, uno si trova in piazza Fiera e uno in piazza Cesare Battisti. In tutto sono circa 100 casette in legno nelle quali si possono trovare prodotti artigianali del territorio, specialità gastronomiche tipiche e ottimi vini da degustare. Da non perdere per esempio il Tortel de patate o i Cevap della Valle dei Mocheni.

Bolzano – dal 25 novembre al 6 gennaio.

Quello di Bolzano è il mercatino di Natale più grande non solo dell’Alto Adige, ma di tutta Italia, e da oltre 20 anni attira innumerevoli visitatori grazie alla sua inconfondibile magia e al suo fascino. Il centro nevralgico è la Piazza Walther; ci sono poi diverse attrazioni per i bambini, come le passeggiate in sella ai pony, i teatrini dei burattini, il trenino e le giostre.

Innsbruck – dal 15 novembre al 6 gennaio.

A Innsbruck tradizione tirolese e modernità vanno di pari passo, ci sono ben sette mercatini con oltre 200 bancarelle e un albero di cristallo, alto 14 metri. Tutti hanno il loro carattere distintivo, il più nostalgico, tradizionale e grande della città è quello sotto l’imponente albero di Natale davanti al Tettuccio d’Oro. Nel vicolo delle fiabe e giganti, ci sono figure delle leggende che portano i visitatori in un altro mondo, mentre sulla piattaforma panoramica sembra di sorvolare sopra il centro storico e le bancarelle.

Monaco di Baviera – dal 21 novembre fino al 24 dicembre.

I mercatini di Natale di Monaco di Baviera hanno origini antiche, si parla addirittura del XIV secolo, ma è solo nel 1972 che dopo un lungo girovagare si è pensato di dargli una sede definitiva e di allestire il tutto a Marienplatz. Qui viene allestito il grande albero di Natale, lungo quasi 30 metri sul quale risplendono 2500 luci che ogni sera danno quel tocco di magia alla piazza. Nel municipio da non perdere poi: il Christkindlpostamt, ovvero l’ufficio postale di Babbo Natale, la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande della Baviera, e il famosissimo Tram di Natale.

Sono cinque i collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino Alto Adige, l’Austria, con capolinea Monaco di Baviera senza alcun cambio. Tutti transitano per Verona: da Venezia – passando per Padova – si parte alle 13.13 o alle 15.35; da Bologna invece le possibilità per partire con i treni DB-ÖBB EuroCity sono tre: alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50. I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 Euro* e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro.