Verona, 3 anni e 4 mesi per aver rubato una bottiglia di grappa al supermercato.

Più di tre anni di carcere per rapina, per aver rubato una bottiglia di grappa al supermercato. I fatti: era la sera di Halloween del 2019 quando in tre, due uomini (38 e 28 anni) e una donna di 33 anni, secondo l’accusa avrebbero messo a segno una rapina all’interno di un supermercato di Verona. In particolare, avrebbero nascosto una bottiglia di grappa nella borsa della donna: valore commerciale 14 euro e 50 centesimi.

Nel tentativo di sfuggire all’addetta alla vigilanza, che aveva notato la manovra, uno dei tre, il 38enne, l’ha però spintonata, senza però riuscire a dileguarsi. Alla fine tutti e tre sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. L’uomo di 28 anni è stato rinviato a giudizio dal gup del tribinale di Verona, mentre per gli altri due sono scattate le condanne con rito abbreviato: 2 anni e 4 mesi per la donna, 3 anni e 4 mesi per il 38enne.