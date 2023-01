Valentina, morta a 25 anni la sera dell’ultimo dell’anno

Valentina Vallenari Benedetti, morta a 25 anni nell’incidente di Breonio.

E’ morta in ospedale per le ferite riportate in quel tragico schianto nella sera di San Silvestro: Valentina Vallenari Benedetti, 25enne di Sant’Anna D’Alfaedo, non ce l’ha fatta. La sera del 31 dicembre, a Breonio (Fumane) la Fiat Punto sulla quale viaggiava, condotta da un’amica, sulla strada Provinciale 33 è improvvisamente uscita di strada, andando a sbattere contro un albero.

Erano da poco passate le 23. Dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e rianimata sul posto, le condizioni di Valentina si sono rivelate subito molto gravi. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, è morta qualche ora dopo a causa delle ferite riportate. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente. L’amica di Valentina, 23 anni, che era alla guida del veicolo, è rimasta ferita non gravemente, trasportata in codice giallo all’ospedale di Negrar.

Valentina era tornata a stabilirsi in Lessinia, a Sant’Anna d’Alfaedo, dopo aver vissuto per qualche tempo in Trentino, con la madre. Quella maledetta sera stava andando, con l’amica, ad una festa. Mancavano poche centinaia di metri, poi sarebbe arrivata, e avrebbe festeggiato l’arrivo del nuovo anno.