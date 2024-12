Ultraleggero precipita a un passo dall’autostrada, grave il pilota

Paura nella giornata di giovedì sull’autostrada A31: ultraleggero precipita dopo aver tentato un atterraggio d’emergenza.

Ultraleggero precipita a pochissimi metri dall’autostrada: è accaduto poco dopo le 11 di ieri, giovedì 26 dicembre. I vigili del fuoco sono intervenuti a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, per la caduta di un ultraleggero finito nel canale di scolo dell’autostrada A31: ferito il pilota. Il velivolo era appena decollato da un vicino campo di volo, quando a causa di un’anomalia il pilota ha tentato un atterraggio di emergenza.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Schio, ha messo in sicurezza il velivolo ed estratto dalla carlinga il pilota rimasto ferito. L’uomo è stato stabilizzato dal personale del Suem e trasferito in eliambulanza in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12.30.