Ulss 9: due progetti “smart” in finale al premio Forum Sanità

Ulss 9: due progetti “innovativi”smart” in finale al premio Forum Sanità

L’Azienda ULSS 9 Scaligera al Premio Forum Sanità 2024 ha raggiunto la finale con due progetti nella categoria “Smart Hospital”. Questa competizione, svolta a Roma, ha visto partecipare oltre 70 proposte innovative da tutta Italia. Ma Ulss 9 è stata l’unica azienda sanitaria a presentare due idee finaliste.

I progetti finalisti sono il “Cruscotto multidimensionale per la Direzione delle Professioni Sanitarie” e “Stella 9: Intranet strutturata e integrata con le risorse informative aziendali“. Entrambi dimostrano come le nuove tecnologie possano rivoluzionare la gestione e l’organizzazione sanitaria, rendendo i processi più efficienti e migliorando il benessere lavorativo.

Il Cruscotto multidimensionale: gestione smart del personale.

Questo progetto punta a creare uno strumento innovativo per la Direzione delle Professioni Sanitarie, basato su sistemi di Visual Management e Business Intelligence. L’obiettivo è ottimizzare la gestione del personale e migliorare l’efficienza aziendale, utilizzando un sistema capace di monitorare in tempo reale le performance aziendali e di supportare decisioni strategiche.

Il Cruscotto permette di trasformare grandi quantità di dati in informazioni utili, che aiutano a migliorare l’allocazione delle risorse, aumentare la precisione delle analisi organizzative e promuovere l’apprendimento all’interno dell’azienda. Questo sistema è particolarmente utile per un’organizzazione come ULSS 9, che conta oltre 4.000 dipendenti nel comparto sanitario.

Stella 9: una intranet intelligente per migliorare i flussi informativi.

Il secondo progetto, Stella 9, si basa sulla creazione di una intranet aziendale avanzata. Questo sistema raccoglie e coordina i flussi informativi provenienti dai vari sistemi informatici aziendali, digitalizzando processi e modulistica. Grazie a una struttura organizzata dinamicamente, Stella 9 consente una gestione più rapida e precisa delle informazioni, migliorando la comunicazione interna e la governance aziendale.

Il sistema si collega all’Atto Aziendale, garantendo che tutti i documenti e le informazioni siano sempre aggiornati e accessibili ai dipendenti. Questo non solo migliora l’efficienza operativa, ma facilita anche la condivisione delle risorse e delle conoscenze.

Due progetti, una visione comune.

I due progetti si integrano perfettamente: mentre Stella 9 organizza e semplifica i processi interni, il Cruscotto multidimensionale li analizza e li traduce in strategie utili per la Direzione. Insieme, rappresentano un passo avanti nella gestione sanitaria digitale, con ricadute positive sia sull’organizzazione interna sia sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.