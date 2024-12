Soave è diventato il “Paese dei Presepi”

A Soave è iniziata la rassegna del “Paese dei Presepi”.

Soave ora è un luogo incantato grazie alla rassegna “Soave, il Paese dei Presepi”, un evento che celebra la tradizione e la creatività attraverso l’arte del presepe.

Fino al 19 gennaio 2025, il borgo medievale veronese accoglierà turisti e appassionati con un percorso unico, punteggiato da 22 presepi artistici, provenienti da tutta Italia. Le rappresentazioni della Natività, realizzate con cura e attenzione ai dettagli, offrono uno sguardo sulle diverse interpretazioni e tradizioni che rendono il presepe un’espressione artistica senza tempo.

Oltre ai presepi all’aperto, i visitatori potranno esplorare due mostre.

La Mostra nella Chiesa dei Padri Domenicani : situata lungo la via che conduce al castello, questa esposizione presenta oltre 20 presepi caratterizzati da dettagli curatissimi e composizioni sceniche ricercate, grazie alla collaborazione con l’associazione Cammino ad Oriente.

: situata lungo la via che conduce al castello, questa esposizione presenta oltre caratterizzati da dettagli curatissimi e composizioni sceniche ricercate, grazie alla collaborazione con l’associazione Cammino ad Oriente. La Mostra nella Chiesa di S. Rocco: qui l’arte dei presepi diorami prende vita con straordinari giochi di prospettiva, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva che li trasporta all’interno della scena stessa.

Per i più piccoli, sul retro della chiesa di S. Rocco, c’è una sorpresa speciale: il presepe con animali viventi, dove asinelli, caprette e pecorelle aspettano di essere coccolati dai bambini, creando un momento di gioia per tutta la famiglia. Il percorso espositivo è ad ingresso gratuito, un’occasione per immergersi nella bellezza del Natale.